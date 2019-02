An einem Baum kam der völlig demolierte Sportwagen zum Stehen. (Christian Butt)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagabend ein 82-jähriger Autofahrer auf der Autobahn 27 zugezogen. Der Mann wollte mit seinem Sportwagen an der Abfahrt Achim-Nord die Autobahn verlassen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Senior mit seinem Auto allerdings nichts nach rechts ab, sondern steuerte geradeaus in das Sichtdreieck der Anschlussstelle.

Zwei Bäume umgepflügt

Dabei pflügte der schwere Wagen zwei Bäume um, rammte einen Stamm und kam schließlich an einem massiven Baum zum Stehen. Dabei wurde der Mann in dem Wrack eingeklemmt. Achims Feuerwehrleute mussten den 82-Jährigen mit schwerem Gerät aus dem Unfallwagen schneiden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.