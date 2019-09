Ein unbekannter Mann sollt laut Polizei in der Öffentlichkeit in Achim masturbiert haben. Die Beamten suchen nach einem etwa 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen, gut gekleideten Mann, der bereits am Freitagnachmittag (6. September) gegen 16.40 Uhr im Wartehäuschen am Badener Bahnhof vor der Brücke in Höhe des Bolzplatzes in der Öffentlichkeit masturbiert haben soll.

Zeuge erstattete später Anzeige

Ein 39-jähriger Mann hatte ihn dabei beobachtet, rief jedoch nicht sofort die Polizei. Er erstattete erst im Nachhinein Anzeige bei der Polizei. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat unter Telefon 0 42 02 / 99 60 entgegen.