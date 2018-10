Nach diesem Mann wird gefahndet. (POLIZEI)

Nach dem Versuch eines unbekannten Mannes, eine falsche 50-Euro-Banknote in Umlauf zu bringen, fahndet die Polizei nun mithilfe eines Phantombildes nach dem Täter. Bereits am 31. August versuchte der Unbekannte, an einem Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Oyten mit einem 50-Euro-Schein zu bezahlen, schildern die Beamten. Der Verkäufer bemerkte jedoch, dass es sich bei dem Schein um eine Fälschung handelte und alarmierte die Polizei. Der Täter flüchtete daraufhin, bevor die Beamten eintrafen. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Ergreifung des Täters führten, veröffentlicht die Polizei nun ein Phantombild. Bei dem Mann soll es sich um einen höchstens 30 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit hellem Teint handeln. Der Kopf ist mit schwarzen Locken bedeckt, die Haare sind an den Seiten kurz. Der Mann sprach gutes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise werden an die 0 42 02 / 99 60 entgegen.