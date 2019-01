Nicht mehr Chef der Oytener SPD: Marcus Neumann. (Fotospektrum Traute Meyer Oyten)

Marcus Neumann ist nicht mehr länger Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Oytens. Bei der parteiöffentlichen Vorstandssitzung erklärte er seinen Rücktritt. „Ich mache den Weg frei für einen Neuanfang und ziehe damit die Konsequenzen aus meinem unglücklichen Agieren bei der Kür unseres Bürgermeister-Kandidaten“, teilte der sichtlich bewegte Neumann, der erst im vergangenen März das Amt übernommen hatte, mit. Zur Erinnerung: Bei der Kandidaten-Wahl im Dezember hatte sich Neumann als Wahlleiter für Heiko Oetjen als geeigneten Kandidaten ausgesprochen, was allenthalben auf Unverständnis und Kritik stieß.

Die anwesenden Genossinnen und Genossen, darunter auch alle drei seinerzeitigen Bewerber um die SPD-Kandidatur – neben Oetjen noch Günter Block-Osmers und Volker Schröder – zollten Neumann Respekt für diesen harten, aber aus Sicht der Versammlung auch unvermeidlichen Schritt. „Klare Kante“, ließ Schröder dazu etwa verlauten. Bis zur nächsten Jahreshauptversammlung werden die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Kathrin Packham und Hermann Wahlers den Ortsverein führen und auch an maßgeblicher Stelle im Wahlkampf-Team Oetjens mitarbeiten.

„Sauber abgelaufen“

Das Vorgehen Neumanns bei der Aufstellungskonferenz hatte auch noch einmal eine interne Prüfung zur Folge, wie der langjährige Ortsvereinsvorsitzende Ralf Großklaus erzählte: „Wir haben das gesamte Prozedere daraufhin natürlich rechtlich prüfen lassen und es gab keine Beanstandungen. Denn die Wahl an sich ist sauber und fair abgelaufen“, teilte er das Ergebnis mit. „Unser Kandidat ist Heiko Oetjen. Daran gibt es nichts zu deuteln“, unterstrichen Großklaus und die beiden unterlegenen Mitbewerber Günter Block-Osmers und Volker Schröder. Sie und alle anderen Anwesenden sagten dem langjährigen stellvertretenden Bürgermeister Oytens und SPD-Gemeinderats und -Kreistagsfraktionsvorsitzenden Oetjen ihre volle Unterstützung im Wahlkampf zu.

Schnell bildete sich laut den Sozialdemokraten anschließend ein Wahlkampf-Team, das zusammen mit Oetjen und dem Ortsvereins-Vorstand die Weichen dafür stellen will, dass auch der nächste Bürgermeister Oytens aus Reihen der SPD kommt, um so die erfolgreiche Politik von Manfred Cordes in Zukunft fortzusetzen.

Als bereits feste Termine nannte Oetjen einen Besuch des Niedersächsischen Ministers für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Olaf Lies in Oyten sowie von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. „Zudem findet der Nominierungsparteitag für unseren Landrat Peter Bohlmann in unserer Gemeinde statt“, wusste Oetjen zu berichten. Dabei werde auch Tiemo Wölken (Osnabrück), mit 33 Jahren der jüngste SPD-Abgeordnete im Europa-Parlament, die Werbetrommel für die Europawahl rühren, die bekanntlich zusammen mit Oytener Bürgermeister- und Verdener Landratswahl am 26. Mai stattfindet.