Jürgen Schmidt, Bastian Becker und Torben Harling (von links) haben am Mittwoch die bröckelnde Friedhofsmauer stellenweise abgetragen. (Björn Hake)

Das Team der Kirchengemeinde St. Laurentius musste umgehend reagieren, denn Teile der sehr alten, zum Teil maroden, Mauer, die den Friedhof am Rathauspark umrahmt, haben sich kürzlich gelöst. Wie Susanne Wacker, die Vorsitzende des Friedhofsausschusses, mitgeteilt hat, soll vermieden werden, dass sich Steine aus der rund 150 Jahre alten Mauer lösen und auf den Gehweg fallen.

„Unter Denkmalschutz steht sie nicht“, weiß Susanne Wacker. Was sie nicht weiß: Wie es nun weitergehen soll, wenn die betroffenen Bereiche – insbesondere an der Ecke Am Rathauspark/Sandhofstraße sowie Sandhofstraße/Buesstraße – gesichert sind. „Es wird nicht sofort eine Lösung geben, das muss der Kirchenvorstand erst besprechen“, erzählte sie. Und vor allem sei die Frage der Kosten zu klären sowie eine Antwort darauf zu finden, wie eine neue Einfriedung oder die Reparatur der jetzigen Mauer, so diese überhaupt möglich wäre, bezahlt werden kann. „Eventuell können Spenden dabei helfen oder die Stadt“, überlegt Susanne Wacker, die aber der Entscheidung nicht vorgreifen will.

Maurerfirmen jedenfalls habe die Kirchengemeinde bereits kontaktiert, diese sind laut Susanne Wacker aber aktuell mit Großaufträgen beschäftigt. Zudem sei die Mauer mittlerweile sehr anfällig und sie glaubt nicht, dass die alten Steine noch mal wieder verwendet werden können. Dass an ihnen der Zahn der Zeit genagt hat, ist nicht zu übersehen, nun könnte der Frost ihnen zumindest an den fragilen Stellen den Rest gegeben haben. Betroffen sind derzeit punktuell die beiden beschriebenen Bereiche der Mauer, in denen sie jeweils eine Kurve macht.