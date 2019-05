Nachdem Jens Marten, freier Bewerber ums Bürgermeisteramt in Oyten, seine Wahlkampf-Flyer in der Gemeinde verteilt hatte, erklärte die Feuerwehr Oyten im sozialen Netzwerk Facebook am vergangenen Donnerstag, dass Marten kein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oyten sei. Das aber steht so in seinem Flyer, in dem es wörtlich heißt: „Verantwortung übernehme ich nicht nur täglich im Beruf, sondern auch als ehrenamtliches Mitglied unserer freiwilligen Feuerwehr in Oyten“.

Auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitagmorgen wollte Ortsbrandmeister Jens Rebers dies nicht bestätigen, sondern er verwies darauf, dass die Gemeindeverwaltung den Sachverhalt erst prüfen wolle. Bei dieser war am Freitag keine zuständige Person zu sprechen, aber am Montag in Erfahrung zu bringen, dass nach einem finalen Gespräch zwischen Marten, Rebers und Verwaltung am Abend eine offizielle Erklärung herausgegeben werde.

Daraus geht nun hervor, dass Marten bisher zwar Mitglied der Feuerwehr war, aber seit 2012 „nicht mehr am aktiven Feuerwehrdienst teilgenommen hat“. Dazu wurde ein alter Schriftwechsel zwischen Marten und den Brandbekämpfern in Augenschein genommen und dessen Inhalt sowie die Tatsache, dass er nicht mehr am Feuerwehrdienst teilgenommen hat, ließ laut Gemeindeverwaltung die Feuerwehr annehmen, „dass die Mitgliedschaft einvernehmlich beendet worden ist“. Aber: Ein formeller Ausschluss aus der Feuerwehr hätte nur per Bescheid durch die Gemeinde Oyten geschehen können – wozu es nie gekommen ist, weil die Feuerwehr von einer einvernehmlichen Beendigung der Mitgliedschaft ausgegangen war und keinen Antrag auf Ausschluss gestellt hatte.

Nun aber ist Jens Marten aus der Feuerwehr Oyten ausgetreten und zwar noch am Montag, „aufgrund der Vorkommnisse aus den letzten Tagen“, wie es in der Stellungnahme aus dem Oytener Rathaus heißt. Darin betont Kandidat Jens Marten, dass er, auch durch seine berufliche Tätigkeit als Schornsteinfeger, die Feuerwehr aber weiterhin unterstützen wolle.