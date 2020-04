Wenn die Schüler der jeweiligen Abschlussklassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Verden ab kommenden Montag wieder zur Schule gehen, startet auch die Schülerbeförderung wieder. Dabei sind wegen des Coronavirus Regeln zu beachten. (Björn Hake)

Die Schulen in Niedersachsen nehmen am Montag, 27. April, schrittweise den Schulunterricht auf: Es öffnen zunächst die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen jeweils nur für die diesjährigen Abschlussklassen. Die weiteren Jahrgänge sollen dann nach und nach folgen. Wie der Landkreis Verden am Donnerstag dazu mitgeteilt hat, startet zeitgleich mit der Schulöffnung auch wieder die kreisweite Schülerbeförderung. Der Busverkehr wird wieder auf den Regelfahrplan umgestellt, wie er vor den Schulschließungen bis Mitte März gültig war.

Allerdings geht die Kreisverwaltung davon aus, dass der öffentliche Personennahverkehr eher gering ausgelastet sein wird – aufgrund der schrittweisen Rückkehr in den Schulbetrieb und der Vorgabe des Landes, den Unterricht in den Schulen auf halbe Klassenstärke zu begrenzen. Dennoch gilt laut Landrat Peter Bohlmann: „Alle Schülerinnen und Schüler haben dann wieder die Möglichkeit, mit Bus oder Bahn zur Schule zu fahren."

Um daher das Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg für Schülerinnen und Schüler sowie für das Fahrpersonal so gering wie möglich zu halten, bittet der Landkreis eindringlich um die Einhaltung der maßgeblichen Verhaltensregeln. Wichtigster Grundsatz sei „die Einhaltung eines ausreichenden Abstandes“. Das gelte für die Fahrt im Bus ebenso wie für das Warten an der Haltestelle. Der Landkreis betont außerdem, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des Aufenthaltes in Bus oder Bahn verpflichtend ist. Das Land Niedersachsen bereite zurzeit eine entsprechende Verordnung vor, die ab 27. April gültig sein werde.

Hygieneregeln einhalten

„Der Landkreis fordert das Tragen einer Alltagsmaske nur im Rahmen der Schülerbeförderung, nicht aber für den Unterricht“, stellt Landrat Bohlmann klar. Bei der Kindernotbetreuung lehne der Landkreis eine solche Pflicht sogar ab und hoffe, dass das Land Niedersachsen in der angekündigten Verordnung nichts anderes vorsehen werde.

Es sollten aber in den Bussen sowie an den Haltestellen und in der Schule die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten werden. Wer niesen oder husten müsse, sollte das in die Armbeuge oder ein Taschentuch tun und sich dabei von anderen wegdrehen. Wirksam sei zudem regelmäßiges Händewaschen zu Hause vor Fahrtantritt und nach Ankunft in der Schule. „Vor dem Hintergrund der landesweiten Wiederaufnahme des Schulbetriebs, aber auch der Lockerungen bei der Öffnung von Geschäften kommt es jetzt nochmal viel stärker auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen an, das Möglichste dafür zu tun, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern“, betonte Landrat Bohlmann.

Zum Schutz des Fahrpersonals bleibe der Eingang beim Fahrer weiterhin bis auf Weiteres geschlossen. Auch Tickets können derzeit nicht beim Fahrpersonal erworben werden. Als Alternativen steht der Ticketkauf über die FahrPlaner-App des VBN, private Vorverkaufsstellen oder die Fahrkarten-Automaten zur Verfügung. 7-Tagestickets und Monatstickets können zudem auch online bei der BSAG bestellt werden.

Auch für Schüler, die mit Taxi oder Mietwagen zur Schule und zurück gebracht werden, startet die Beförderung wieder, für die ebenfalls das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben ist und bei der auch die Hygieneregeln beachtet werden sollten. Die Einhaltung der Abstandsregelungen, so der Landkreis, sei bei dieser Beförderungsart nicht umsetzbar, weil dafür nicht ausreichend Fahrzeuge vorhanden seien. Eltern könnten in diesen Fällen die Beförderung gegen Fahrkostenerstattung selbst durchführen, das müssen sie aber vorher mit dem Landkreis absprechen. Ansprechpartner ist Ralf Felden, E-Mail: ralf-felden@landkreis-verden.de.

Für Fragen rund um das Coronavirus-Geschehen steht auch das Bürgertelefon des Landkreises zur Verfügung: 0 42 31 / 15 87 78.