Ab diesem Montag gilt niedersachsenweit, und somit auch im Landkreis Verden, die sogenannte Maskenpflicht. Demnach ist beim Besuch von Einzelhandelsgeschäften und allen übrigen geöffneten Läden, von Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie bei der Nutzung von Bus und Bahn – inklusive der Haltestellen und Bahnsteige – eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, es reicht auch ein Schal oder ein Tuch, zu tragen. Das sieht laut Mitteilung der Kreisverwaltung die geänderte Coronavirus-Verordnung des Landes Niedersachsen vor.

Ausgenommen von der Tragepflicht sind Kinder unter sieben Jahren sowie Menschen, denen aufgrund von Vorerkrankungen – beispielsweise schwere Herz- oder Lungenerkrankungen – das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen des höheren Atemwiderstands nicht zugemutet werden kann. „Glücklicherweise wurden Maß und Mitte bei der ‚Maskenverordnung‘ gewahrt, weil beispielsweise Schulen und Betreuungseinrichtungen von den Verpflichtungen der Verordnung ausgenommen worden sind“, zeigte sich Landrat Peter Bohlmann in der Presseerklärung erleichtert.

Als Mund-Nasen-Bedeckung ist laut Verordnung jede textile Barriere geeignet, die die Verteilung von Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache verringert. Die Bedeckungen müssen keine zertifizierten Standards erfüllen. Selbst hergestellte Masken sind genauso geeignet wie Schals, Tücher oder Loopschals. „Diese Art Mund-Nasen-Bedeckung wird jeder zu Hause im Schrank haben“, glaubt Kreis-Amtsärztin Jutta Dreyer vom Gesundheitsamt des Landkreises Verden.

Professionelle Filtermasken nicht erforderlich

Weitere Angebote an genähten Masken seien bei Schneidereien und in anderen Geschäften sowie im Internet zu finden. In Apotheken und Sanitätshäusern gebe es zudem OP-Masken zu kaufen. Professionelle Filtermasken vom Typ FFP2 oder FFP3 hingegen seien nicht erforderlich. Diese sollten nach Darstellung der Kreisverwaltung nur da verwendet werden, wo es um die medizinische und pflegerische Versorgung von Patienten gehe.

„Auch mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleiben das Abstandhalten zu anderen wie auch die Händehygiene die beiden wichtigsten Maßnahmen, sich selbst und andere bei Kontakten zu schützen“, betont Dreyer. Wer auf zwei Meter Abstand bleibe, müsse kaum befürchten, dass ihn Viruspartikel über die Ausatemluft anderer erreichten.

Mit der Mund-Nasen-Bedeckung werde beim Träger zusätzlich die Verteilung größerer Speicheltröpfchen mit hoher Viruszahl verhindert und die übertragene Virusmenge deutlich verkleinert. „Mit der eigenen Maske schützt man im Ernstfall andere“, weiß die Amtsärztin. Dreyer warnt zugleich davor, sich durch das Aufsetzen einer Maske in dem falschen Sicherheitsgefühl zu wähnen, ausreichend Schutz zu haben. „Viren können das Material trotzdem durchdringen“, betonte Jutta Dreyer.

Auch das unbedachte Zurechtrücken der Maske im Gesicht berge das Risiko, Viren über die Hände an Mund und Augen zu führen. Nur die Kombination aus Maske und häufigem Händewaschen schütze wirklich. Die Masken sollten, so die Empfehlung des Gesundheitsamtes Mund und Nase vollständig bedecken. Eine regelmäßige Reinigung bei mindestens 60 Grad und mit Waschmittel wird dringend empfohlen. Die Aufbewahrung im Gefrierfach hilft nicht, die Viren zu deaktivieren.

Wer den begründeten Verdacht hat, am Coronavirus erkrankt zu sein, melde sich telefonisch bei seinem Hausarzt oder nach Sprechstundenschluss beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst: 11 61 17. Für allgemeine Fragen hat der Kreis ein Bürgertelefon geschaltet: 0 42 31 / 15 87 78.