Das Zigarrenmacherdenkmal in der Achimer City mit Maske. (Björn Hake)

Selbst das Zigarrenmacherdenkmal in der Innenstadt trägt fürs Foto symbolisch eine Mund-Nasen-Bedeckung. Seit dieser Woche gilt auch in Achim in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht – Schals, Loops und Tücher sind ebenfalls erlaubt. Oder selbst genähte Masken, wie sie Aktive der Achimer Terre-des-Hommes-Gruppe jüngst für die gute Sache angeboten haben. Nach eigenen Angaben haben sie „innerhalb kurzer Zeit“ 150 selbst genähte Masken zugunsten von Hilfsprojekten für junge Frauen in der indischen Textilhochburg Tamil Nadu verkauft. Aufgrund dieser großen Nachfrage werden nun am Sonnabend, 2. Mai, ab 10 Uhr wieder vor dem TdH-Kleidermarkt, Achimer Brückenstraße 5, Masken zum Kauf angeboten werden. Sie werden gegen eine Spende von fünf Euro abgegeben. Da Modeketten in der Coronakrise keinen Umsatz machen, hätten internationale Einzelhandelsunternehmen ihre Aufträge bei Zulieferern storniert – das bringe Textilarbeiterinnen in Indien und anderen Ländern in Not. Textilfabriken zahlten keine Löhne mehr oder entließen ihre Näherinnen und staatliche Unterstützung gibt es nicht.