Die Landesstraße ist während der Sanierungsarbeiten abschnittsweise voll gesperrt (Symbolfoto). (Björn Hake)

Auf Teilstrecken der Bremer Straße (Landesstraße 331) wird es zwischen Anfang April und Ende Mai zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. Wie der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) nun mitgeteilt hat, werden die rund acht Kilometer zwischen Emtinghausen im Süden und Ahausen (Landkreis Diepholz) im Norden abschnittsweise saniert. Davon sind neben Emtinghausen vor allem Felde und Riede betroffen. Insgesamt sind fünf Bauabschnitte vorgesehen, zu denen jeweils ein Teilabschnitt voll gesperrt werden wird.

Der Busverkehr im betreffenden Sanierungsabschnitt der L 331 unterliegt infolge dessen massiven Änderungen. Es kommt zum Wegfall und zur Verlegung von Haltestellen, zu planmäßigen Umleitungen, veränderten Abfahrtszeiten und auch zum Wegfall einiger Fahrten. Direkt betroffen sind die Buslinien 107, 702, 721, 750 und 785, mit Auswirkungen auch auf die Linie 118.

Erster Abschnitt bis Emtinghausen-Kreuzung

Der erste Bauabschnitt ist geplant vom 1. bis 8. April und zieht sich vom südlichen Emtinghausen bis etwa zur Haltestelle „Emtinghausen, Kreuzung“. Vom 9. bis 23. April ist dann die Strecke bis „Felde, Kreuzung Schlüter“ dran. Es folgt vom 24. April bis 8. Mai der Abschnitt bis „Riede Ortsmitte“. Weiter geht die Sanierung vom 9. bis 20. Mai bis „Rieder Damm“, bevor bis zum 29. Mai der letzte Teil der Strecke bis etwa „Ahausen, Siedlung“ an der Reihe ist.

Dabei gelten für den Zeitraum eines jeden Bauabschnittes für die Buslinien unterschiedliche Änderungen, weist der VBN daraufhin, die Änderungen genau im Blick zu behalten. Damit das gelingt, gibt der Verkehrsverbund ein Infoblatt heraus, in dem alle Auswirkungen auf die Buslinien beschrieben werden. Dieses Blatt ist in allen örtlich verkehrenden Buslinien und öffentlichen Einrichtungen erhältlich. Außerdem kann es als PDF heruntergeladen werden. Alle Änderungen sind zudem in der kostenlosen VBN-Fahrplaner-App abrufbar und unter www.vbn.de. Auch die VBN-Serviceauskunft erteilt unter der Rufnummer 04 21 / 59 60 59 Auskunft.

„Fahrgäste mögen sich rechtzeitig über Abweichungen im Zeitraum April und Mai informieren“, rät der VBN. Dieses gelte auch für Schülerinnen und Schüler der Linien 702 und 750, die gleich nach den Osterferien von den Änderungen betroffen sein werden.