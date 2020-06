Hilfskräfte des Deutschen Roten Kreuz bauen ein Dekontaminationszelt vor der Einrichtung auf. (Christian Butt)

Nach dem Corona-Ausbrauch in einer Oytener Pflegeeinrichtung haben da Technische Hilfswerk (THW) und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Sonntagabend eine Dekontamination aufgebaut. In den Zelten sollen sich Mitarbeiter des Heims sowie medizinisches Personal umkleiden und desinfizieren. Dazu wurden die Zelte auch mit Spinden ausgestattet. Strom kommt von Aggregaten, die das THW aufgestellt hat.

Für die Arbeiten musste die Straße „Am Triften“ in Oyten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Um Heimbewohner und Mitarbeiter vor neugierigen Blicken zu schützen, wurde auch eine Sichtschutzwand aufgebaut. Bewohner der Einrichtung wurden am Sonntag nicht „evakuiert“.

Von dem Ausbruch betroffen sind acht Pflegekräfte sowie 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes. Das entspricht in etwa 40 Prozent der Heimbelegung. „Die Heimbewohner wurden noch am Freitagabend kassenärztlich und vom Gesundheitsamt untersucht“, berichtet Jutta Dreyer, Amtsärztin des Landkreises Verden. Aktuell befinde sich keine Person in einem kritischen Zustand. Auch unter dem Pflegepersonal habe nur eine Person derzeit stärkere Symptome. ​