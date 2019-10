Dora Heldt und Krischan Koch sorgten im Kasch mit ihren Geschichten für gute Stimmung. (Björn Hake)

„Moin Moin. Ich würde Ihnen gerne erzählen, was Sie in den nächsten zwei bis drei Stunden hier bei uns erwartet“, sagte Buchhändler Veit Hoffmann zur Begrüßung seiner mehr als 90 Gäste. Er selbst wisse aber auch nicht sehr viel darüber, was Dora Heldt und Krischan Koch genau im Schilde führten, „außer, mit Ihnen Matjes zu essen, Bier und Köm zu trinken“, verriet er am Mittwochabend im Großen Saal des Kasch in Achim. Auf jeden Fall würde er sich in Gegenwart der beiden deutlich sicherer fühlen als eine Woche zuvor im gleichen Hause. Axel Petermann habe da nämlich glaubhaft rübergebracht, dass in jedem Menschen ein potenzieller Mörder stecke, „was ja doch ziemlich beunruhigend ist“.

Statt Furcht und Unbehagen machten sich Schmunzeln und schnell auch Gelächter breit, als Dora Heldt und Krischan Koch nach dem opulenten Matjesessen zur Sache kamen und Geschichten aus ihrer nordfriesischen Heimat präsentierten. Gut zweieinhalb Stunden dauerte die Veranstaltung, in der sich – perfekt aufeinander abgestimmt – Kolumnen und Leseproben miteinander verwoben, kriminalistischer Spürsinn und Humor gekonnt aufeinandertrafen.

Krischan Koch – in Hamburg und auf Amrum zu Hause – schien sich wohlzufühlen im Kasch. Er freue sich über den gemeinsamen Auftritt, erzählte der Autor, dessen zahlreiche Krimis ausschließlich im Norden der Republik spielen. Neben „Rollmops Kommando“ und „Backfisch Alarm“ hatten beispielsweise auch die „Mordsee Krabben“ schon für Furore gesorgt, und „Dreimal Tote Tante“ gewährt ganz nebenbei einen Einblick in die friesische Trinkkultur.

Sein aktuelles Werk „Mörder mögen keine Matjes“ diente zudem als Themengeber für den ausverkauften Spaß, bei dem so ziemlich jeder Besucher auf seine Kosten kam. Nach Hinweisen auf eine süddeutsche Lektorin, die anfangs Probleme mit seinem Inseljargon hatte, übergab Koch an Dora Heldt, die übergangslos auf gemeinsame Auftritte im Hamburger Imperial-Theater abhob.

„Das war früher mal ein Pornokino“, führte die auf Sylt lebende Schriftstellerin die Achimer ein in die Abgründe hanseatischer Schmuddelkultur und ließ sie außerdem wissen, dass sie gelegentlich auch zu unkontrollierten Lachkrämpfen neige. Als Verfasserin von Kolumnen für die Zeitschrift „Freundin“ sei sie jedoch auch auf der seriösen Seite zu Hause und wies ihre Zuhörer in dem Zusammenhang darauf hin, dass Krischan Koch zwar lese, sie jedoch Niveau in den Abend bringen werde.

Nebenbei bedauerte die Autorin, dass es in Deutschland kaum lustige Frauen gäbe. „Jungs machen Blödsinn, und Mädchen lachen darüber“, konstatierte sie, als sich Krischan Koch bereits anschickte, vom Imbissbudenbesitzer Bounty, der Sorge um die verschwundene Pensionswirtin Renate und von der Idee, mit Telefonsex Stimmung auf die Insel zu bringen, zu berichten. „Der Herr in der Leitung will nicht so recht in Stimmung kommen“, näselte Koch, und gewann mit seiner lebhaften Darstellung der unterschiedlichen Protagonisten im Fluge die Herzen der Anwesenden.

Dora Heldt indes ließ den Saal teilhaben an des Vaters mangelhaft funktionierendem Hörgerät, dem Höhepunkt einer regelmäßigen Bofrost-Lieferung und den höchst seltenen Friseurbesuchen männlicher Zeitgenossen. „Erst wenn sie aussehen wie Shaun, das Schaf, betreten sie den Salon und verlangen immer das Gleiche: Seiten kurz, oben wie immer und nicht teurer als 15 Euro.“ Reichte früher mal ein Besuch pro Jahr, habe sich die Zahl inzwischen verfünffacht, ein beachtlicher Erfolg.

Von Mafia-Bossen über Rasierschaum am Kinn, von Schwitzhütten am Strand über schwer atmende Möpse bis hin zu Leichen als Beifang: Das Publikum hat sich an diesem Abend auf jeden Fall köstlich amüsiert und Veit Hoffmanns Ankündigungen für weitere Lesungen noch in diesem Jahr mit Beifall aufgenommen.