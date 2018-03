Einmal Mediziner sein: Bei der Gesundheitsmesse konnten die Besucher auch einmal selbst zur Diagnose und Behandlung Hand anlegen – auch wenn es nur an einer Puppe war. (Jonas Kako)

Sie zeigten, wie viele Facetten die moderne Medizin und das Gesundheitswesen haben.

Großes Interesse zog vor allem das begehbare Modell eines Herzens auf sich. Etwas länger und höher als ein Kleinwagen, konnten klein und groß einen direkten Einblick in den Aufbau des Organs bekommen. Besonders für die kleinen Messebesucher, wie den sechsjährigen Paul, war der Ausflug ins Innere des Herzens „voll cool“. Interessiert lauschte er seinem Vater Sven Brunner, der versuchte, die Funktionsweise und den Aufbau des Organs kindgerecht zu erklären. „Und das sieht wirklich so in uns aus?“, „Wie groß ist mein Herz?“, „Und was ist, wenn es aufhört zu pumpen?“ – Fragen über Fragen, die sich dem Erstklässler stellten und auf die er eine Antwort wissen wollte.

Wie wird ein Verband richtig angelegt? Das konnten Interessierte direkt einmal am eigenen Leib gezeigt bekommen. (Jonas Kako)

Dies waren aber nicht die einzigen Fragen, die an diesem Sonntag auf der Gesundheitsmesse gestellt wurden. „Wie fit sind sie?“, fragten die Pflegekräfte aus der Aller-Weser-Klinik und untersuchten Messebesucher auf Herz und Nieren. Aber auch die anderen Fachabteilungen des Krankenhauses, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert, standen Rede und Antwort.

Dem Team der Notfallambulanz war es ein besonderes Anliegen, einmal mehr auf den hausärztlichen Notdienst aufmerksam zu machen. Wie andere Kliniken, hat auch die Aller-Weser-Klinik das Problem, dass viele Patienten die Notaufnahme blockieren, obwohl es sich bei Schnupfen, Kopfschmerzen und Co. gar nicht um Notfälle handelt. So fehle es an personellen oder räumlichen Ressourcen für die „echten“ Notfälle, wie das Team betonte. Das für weniger riskante Anliegen der hausärztliche Notdienst, der ebenfalls in den Räumen der Verdener Klinik untergebracht ist, der richtige Ansprechpartner sei, war vielen Besuchern nicht bekannt. Neben den Ausstellern, die zu Herzschrittmachern, psychischen Erkrankungen, Fitness, Geburtshilfe oder Gastroenterologie informierten, bot die Aller-Weser-Klinik in den Räumen der Seniorenresidenz „Am Burgberg“ eine Reihe an lehrreichen Vorträgen aus dem klinischen Alltag an. Spätestens seit dem Skandal im Klinikum Bremen-Mitte im November 2011, wo mehrere Patienten durch multiresistente Keime starben, ist das Thema der Krankenhaushygiene aktuell.

Peter Ahrens, Chefarzt für Intensivmedizin und Anästhesiologie, nutzte daher die Chance, um über das Thema Infektionen im Krankenhaus aufzuklären. Neben seiner Position als Chefarzt hat er auch eine Zusatzausbildung als „Antibiotic-Stewardship“-Experte. „Als Keime werden Bakterien, Viren und Pilze bezeichnet“, erklärte der Mediziner. „Und sie sind überall verbreitet. Jeder von uns trägt Keime in und auf sich. Daher ist es auch gar nicht möglich, ohne Keime zu leben.

Ohne sie würden wir bald sterben.“ Ahrens sieht ein grundlegendes Problem in der Behandlung dieser Keime im willkürlichen Einsatz von Antibiotika: „Nur bei Bakterien wirken Antibiotika. Bei den meisten Erkrankungen wie Erkältung, Grippe oder Husten handelt es sich meistens um Virusinfektionen. Daher haben Antibiotika hier keine Wirkung.“ Obwohl diese Tatsache schon lange bekannt ist, kommen laut dem Fachmann antibiotische Mittel immer noch zum Einsatz. Im Jahr 2014 wurden 700 Tonnen antibiotischer Medikamente in der Humanmedizin in Deutschland eingesetzt. In der Tiermast seien es im selben Jahr sogar 7000 Tonnen gewesen. Durch den massiven Einsatz von Antibiotika entwickeln Bakterien eine Resistenz, die Medikamente werden wirkungslos.

Oftmals suchen die Patienten und deren Angehörigen die Schuld für die Infektion mit derartigen multiresistenten Keimen im Krankenhaus. „Das ist nicht richtig. Die Übertragung kann im Krankenhaus stattfinden. Häufig werden die Keime aber von den Patienten selbst mitgebracht.“, wusste Ahrens zu berichten. 30 bis 40 Prozent der Menschen tragen den „Staphylococcus Aureus“ auf sich und verbreiten ihn, ohne dass sie selbst an dem Bakterium erkranken.

Eine pauschale Lösung zur Ausrottung multiresistenter Erreger gebe es, trotz aller modernen Technik und Erkenntnisse, nicht. „Neben sorgfältigen Screenings auf Keime, bleiben nicht viele Möglichkeiten außer ausreichende Händehygiene, Prophylaxe und ein überlegter Gebrauch von Antibiotika“, riet der Mediziner. „Aber die Keime werden uns dennoch überleben.“ Doch dieses Wissen über Keime kann ja nicht schaden – wie so vieles über Medizin und Gesundheit, was Besucher auf der Messe am Sonntag erfahren konnten.