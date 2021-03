Das Umspannwerk in Achim hat sich wie das Umspannwerk in Oyten automatisch abgeschaltet, weil ein Schaden an der 110kv-Freileitung von Sottrum nach Achim vorlag. (Björn Hake)

Als Sven Feht am Donnerstag seine Mittagspause genießen wollte, saß nicht nur der Vorstandssprecher der Stadtwerke Achim AG plötzlich im Dunkeln. „Kurz darauf fragte mich erst der eine Nachbar, was los ist, dann der nächste“, erzählte Feht. Schnell erfuhr er, dass es gegen 13 Uhr eine Störung auf der 110.000-Volt-Ebene beim sogenannten vorgelagerten Netzbetreiber Avacon gegeben hatte. Deswegen schalteten sich die Umspannwerke in Achim und Oyten ab und so standen laut Feht von den insgesamt rund 26.600 angeschlossenen Haushalten mehr als 20.000 Haushalte in Achim und Oyten für mindestens 15 Minuten ohne Strom da.

„Nur für 15 Minuten“, wie Feht betont. Die Stadtwerke hätten so schnell reagieren und den Strom zeitnah wieder anstellen können, denn das Umspannwerk Etelsen habe die Last übernommen. Feht musste dieses technische Vorgehen aber erst mit der EWE abstimmen, die wiederum der vorgelagerte Netzbetreiber des Umspannwerks Etelsen ist. „Dass zwei Umspannwerke gleichzeitig ausfallen, habe ich so noch nicht erlebt“, sagte der Stadtwerkechef.

Zunächst wurde dann eine Notversorgung für das Stadtgebiet Achim inklusive des Krankenhauses sowie für den Netzbereich Bassen wieder hergestellt, wie Feht skizzierte, dann floss seinen Worten nach um 13.40 Uhr der Strom wieder überall. Für die Aller-Weser-Klinik in Achim sagte Geschäftsführerin Marianne Baehr auf Nachfrage, dass im Krankenhaus „zum Glück alles ganz normal weiter laufen konnte“. Nach drei Sekunden sei das Notstromaggregat angesprungen und daher sei es zu keinen Einschränkungen gekommen.

Mit Einschränkungen muss nun aber der Netzbetreiber Avacon vorerst leben, denn die Ursache für den Ausfall war auch am späten Donnerstagnachmittag noch nicht ermittelt. Wie Unternehmenssprecher Ralph Montag erklärte, war zu diesem Zeitpunkt die Schadensstelle in der 110kv-Freileitung zwischen Sottrum und Achim zumindest schon genauer lokalisiert. „Meine Kollegen sind vor Ort und sagten mir, dass die Störung im Bereich Oyten/Etelsen sein muss“, sagte er und merkte an, dass nun ein paar Kilometer Freileitung in Augenschein genommen werden müssten. Wegen der Störung habe sich die Leitung um Punkt 12.59 Uhr selbst abgeschaltet und deswegen musste Avacon die Nachbarleitung, wie Montag sich ausdrückte, stattdessen benutzen.

Er nahm an, dass ein Bauteil ausgefallen sei, schloss aber die Gefahr einer Überlastung des Netzes aus. Der Schaden solle möglichst bald behoben werden, denn noch sei die Lage nicht kritisch, aber ein weiterer Defekt in dem Bereich könnte zur echten Herausforderung werden, merkte er an. Ralph Montag geht bislang von einem technischen Defekt aus, der auch passieren könne, wenn vor einiger Zeit ein Blitz dort eingeschlagen ist und nun ein Bauteil überlastet worden sei oder wenn ein Baum auf die Freileitung gefallen ist. „Im Sommer können auch schon mal in die Leitungen gewehte Planen von Spargel- oder Erdbeerfeldern für derlei Störungen sorgen“, lässt er wissen.

Montag betonte, dass Avacon für die Störung verantwortlich sei, nicht die Stadtwerke Achim, die als nachgelagerter Anbieter dafür nichts könnten. „Da muss man nicht drumherum reden, das liegt in unserer Verantwortung“, sagte er. Genauso sei Avacon selbst vom Betreiber Tennet abhängig, weil nachgelagert. Wie Montag ausführte, ist bei einer Reparatur der schadhaften Stelle und der Zurückschaltung auf die eigentliche Leitung nicht mit Störungen zu rechnen. „Davon bekommt der Kunde nichts mit.“

Apropos Kunde: Die Stadtwerke Achim AG erklärten, dass nach dem Stromausfall die hauseigene Telefonanlage zunächst nicht richtig funktioniert habe und in Mitleidenschaft gezogen wurde. So hätten die Anrufer, die sich wegen der Störung erkundigen wollten, automatisch ein Besetztzeichen vernommen, auch wenn nicht besetzt gewesen sei.