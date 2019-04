Nach einem Schulpraktikum wusste Sarah Ankermann, dass sie einmal Tierärztin werden will. Dieses Ziel hat sie schon vor einiger Zeit erreicht, nun übernimmt die Veterinärmedizinerin die Leitung des Tierheimes in Bremen. (FR)

Ein Praktikum zu Schulzeiten in Oyten hatte für Sarah Ankermann bereits früh für den entscheidenden Impuls gesorgt. Dieses absolvierte sie nämlich damals beim Tierarzt Frank Beneke. „Er hat mich dazu gebracht, Tierärztin zu werden“, sagt Ankermann, die nun als 36-Jährige eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekam. Denn sie ist die neue Leiterin des Bremer Tierheimes und tritt in die großen Fußstapfen von Brigitte Münch, die das „Dorf der Tiere“ 25 Jahre lang führte und im Oktober dieses Jahres ihren Ruhestand antritt. Die Veterinärmedizinerin ist nun Chefin von 28 festen und fast 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern, verantwortlich für die Unterbringung und Vermittlung der Tiere – und gleichzeitig Haus- und Notfallärztin für ihre mindestens 400 „Dorfbewohner“, von der kleinsten Maus bis zum ausgewachsenen Pferd.

Vertrautes Gesicht

Die Fachtierärztin kennt ihren neuen Wirkungsbereich schon lange und ist für das Team ein vertrautes Gesicht. Zehn Jahre lang war Ankermann an der Kleintierklinik Oberneuland beschäftigt, die die Tiere aus dem Bremer Tierheim betreut, und kam mehrmals wöchentlich für Untersuchungen nach Findorff. Außerhalb der regelmäßigen Sprechstunden mussten akute Notfälle früher in die Tierklinik transportiert werden. Nun können die Tiere in der heimeigenen Praxis vor Ort medizinisch versorgt und bei Bedarf operiert werden. Das erspart viel Stress vor allem für die Fundtiere, die vor ihrer Ankunft im Tierheim mitunter tage- oder wochenlang unterwegs waren, verängstigt, verwahrlost oder ausgezehrt sind, erklärt Ankermann.

Als Münch im vergangenen Jahr „nachgehorcht“ habe, ob sie sich die Heimleitung vorstellen könnte, habe sie nicht lange überlegen müssen: „Das war Schicksal. Ich hatte mich bereits entschieden, die Klinik zu verlassen“, erzählt Ankermann, die mit Mann, Hund, vier Katzen und fünf betagten Pflegepferden wieder in der Heimat wohnt. Zwischenzeitlich hatte sie die Gemeinde Oyten, in die sie als Zweijährige gekommen war und in der sie auch zunächst zur Schule ging, verlassen. Ihr Studium absolvierte sie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Danach ging sie zunächst nach Achim, bevor sie mit ihrem Mann vor fünf Jahren den Entschluss fasste, wieder in die Gemeinde Oyten zu ziehen. Dort leben die beiden nun mit den Tieren in Bassen.

Moderne Einrichtung

Ankermann, die sich seit 2016 Fachtierärztin für Klein- und Heimtiere nennen darf, übernimmt ein Tierheim, das sich zu einer der bundesweit schönsten und modernsten Einrichtungen ihrer Art entwickelt hat, wie Brigitte Wohner-Mäurer, Vorsitzende des Bremer Tierschutzvereins, befindet. Der Verein, der im November sein 125-jähriges Bestehen feiert, wurde 1894 von 50 Bremer Tierfreunden gegründet. 1932 konnte an der Hemmstraße das erste Bremer Tierheim eingerichtet werden. Der Betrieb des Tierheims kostet den Bremer Tierschutzverein jährlich rund 1,4 Millionen Euro, die größtenteils durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht werden.

Zurzeit leben rund 70 Hunde, 100 Katzen, 150 Kleintiere, 50 Exoten, je zwei Schweine, Ziegen, Pferde und Affen im Bremer Tierheim. Es dürften in den kommenden Wochen wieder deutlich mehr werden, weiß Münch aus ihrer langen Erfahrung. Es sei die Zeit, in der die „Frühjahrskätzchen“ auf die Welt kommen, die nicht geplant und nicht gewollt waren, und bald beginne auch wieder die klassische Hochsaison der Urlaubsmonate. An die Grenzen der Belastbarkeit bringen das Tierheim immer wieder die Fälle von „Animal Hoarding“ – dem krankhaften Sammeln von Tieren. Die 105 Katzen, die 300 Wellensittiche, die 150 Mäuse und die 19 Hunde, die auf engstem Raum gehalten worden waren, sind nur einige Beispiele aus den vergangenen Jahren, die sie spontan aufzählen kann.

„Es ist wichtig, dass sich der Tierschutzgedanke weiter entwickelt. Manche Menschen sollten mehr nachdenken, bevor sie sich ein Tier anschaffen oder es bei uns abgeben“, sagt Münch. In den vergangenen Jahren habe sich zwar vieles verbessert – aber es bleibe auch noch viel zu tun. Der Oytenerin Ankermann dürfte es bei ihrer neuen Aufgabe also alles andere als langweilig werden.