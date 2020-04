Im Achimer Stadtgebiet tauschen die Stadtwerke seit acht Jahren die Straßenbeleuchtung aus und rüsten sie nach und nach auf die LED-Technik um. (Björn Hake)

Von den 20 Jahren, die die Stadtwerke Achim laut Vertrag mit ihrer Mutter, der Stadt Achim, Zeit haben, die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umzustellen, sind nunmehr acht Jahre ins Land gegangen und bereits mehr als die Hälfte aller Straßenlaternen sind umgerüstet. Mit derzeit nach Angaben der Stadtwerke exakt 2401 Leuchten sind rund 53 Prozent der gesamten Straßenbeleuchtung (4505 Leuchten) auf LED-Technik umgestellt.

Pro Jahr werden in etwa 280 Leuchten ausgetauscht und somit verschwinden die Leuchtmittel, die in den 60er und 70er Jahren eingebaut wurden, nach und nach. Zum Teil werden die neuen Leuchten gefördert, dafür bekommen die Stadtwerke regelmäßig Mittel aus dem Programm zur Umrüstung ineffizienter Straßenbeleuchtung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Für die Förderrunde 2019/2020 haben die Stadtwerke beispielsweise 454 Leuchten beantragt.

Andererseits müssen sie Leuchten auch selbst bezahlen. Dafür, dass die Tochtergesellschaft die Achimer Straßenbeleuchtung modernisiert und in Schuss hält, bekommt sie aber aus dem städtischen Haushalt pro sogenanntem Leuchtpunkt und pro Monat einen festen Betrag von rund zwölf Euro als Pauschale. Unterm Strich erhalten die Stadtwerke pro Jahr 737 000 Euro von der Stadt, damit sie die Straßenbeleuchtung unterhalten.

So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr insgesamt 51 Störungen bei der Straßenbeleuchtung, zum Beispiel unfallbedingte Schäden, beseitigt und 193 Masten einer Standsicherheitsprüfung unterzogen, wie die Stadtwerke dazu mitgeteilt haben. „Mit den Sanierungsmaßnahmen können wir einerseits einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, andererseits die Lebensqualität in Achim dank optimaler Beleuchtung weiter verbessern“, heißt es vom Vorstandssprecher Sven Feht in dieser Mitteilung.

Die Austauscharbeiten zahlen sich demnach aus: Seit 2012 habe sich der Stromverbrauch durch die Umrüstung auf die umweltfreundlicheren LED-Leuchten um rund 37 Prozent pro Leuchte reduziert, auch der Kohlenstoffdioxid (CO2)-Ausstoß sei deutlich gesunken. „Als wir im Jahr 2012 mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik begannen, betrug der Stromverbrauch pro Straßenleuchte noch durchschnittlich 358 Kilowattstunden (kWh)“, schildert Christian Müller, Bereichsleiter Technische Anlagen bei den Stadtwerken Achim. „Heute sind es nur noch 224 kWh.“

Gleichzeitig habe sich durch die Verbrauchsreduzierung eine signifikante Einsparung an CO2 ergeben: Für das Jahr 2019 lag diese bei 252 Tonnen verglichen mit dem Basisjahr 2012, „insgesamt beträgt die Einsparung bis heute 1025 Tonnen CO2“, erklärt Christian Müller.

Auch Bürger der Stadt Achim können nach Angaben der Stadtwerke AG mithelfen, die Beleuchtung der Straßen zu optimieren: „Denn Lampen können erst dann Gehwege und Straßen richtig ausleuchten, wenn Bäume und Sträucher ausreichend Abstand zur Straßenleuchte haben.“ Mindestens genauso wertvoll sei die Meldung von defekten oder nicht voll funktionsfähigen Leuchten: In diesem Fall können sich die Bürger telefonisch direkt an die Störungsstelle der Stadtwerke Achim unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 15 10 wenden.

Außerdem ist auf der Internetseite strassenbeleuchtung.stadtwerke-achim.de ein Link zum Portal www.stoerung24.de hinterlegt, wo Störungen der Straßenbeleuchtung ebenfalls einfach und schnell fürs gesamte Bundesgebiet gemeldet werden könnten.