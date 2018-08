Seit 20 Jahren lädt das Bowlingcenter an der Autobahn zum Spielen ein. (Björn Hake)

Die Bowling-Hochburg im Landkreis Verden ist Oyten. Ganz einfach deshalb, weil das in der Gemeinde beheimatete Bolingo die einzige Anlage für diese Sport- und Freizeitaktivität im gesamten Gebiet ist – und das nun schon seit 20 Jahren. Ein runder Geburtstag, den man beim Bowling- und Eventcenter in diesem Jahr noch ordentlich feiern will. Zunächst Ende des Monats mit einer Benefizveranstaltung und dann im Oktober mit einer "Jubiläumswoche".

Seit den Anfängen vor zwei Jahrzehnten hat sich einiges geändert. Da wäre zunächst einmal der Name: Getauft wurde die Anlage damals auf Airport Bowling und im Inneren konnten die Gäste unter anderem Flugzeugattrappen bestaunen. Nach zehn Jahren folgte die Umbenennung in Bolingo. Als das Airport Bowling 1998 eröffnete, war es in Norddeutschland zudem noch eine echte Besonderheit, wie Geschäftsführer Jürgen Spitzer erzählt. Damals habe er für ein Bauunternehmen viele dieser Entertainment-Center in Ostdeutschland gebaut, während es das Angebot "Bowling mit Disco-Charakter" im Westen quasi gar nicht gab. Und so entschied sich Spitzer, ein solches Center in Oyten nahe der Autobahn zu errichten.

Eine Standortwahl, die erst ein Segen gewesen und inzwischen eher zum Fluch geworden sei. "Damals hat sich alles an den Autobahnen fokussiert. Die Leute kamen mit Autos angereist. Heute würde man den Standort nicht mehr so wählen", erzählt Spitzer. Denn inzwischen sei vielmehr eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz gefragt, die das Bolingo so nicht bieten könne. Ein weiterer Standortvorteil von einst ist inzwischen verschwunden. Die Diskothek Capitol war bis zum Großbrand 2007 ein willkommener Nachbar. Viele Menschen sind laut Spitzer damals vor dem Discobesuch erst zum Bowlen gekommen. "Wir waren auf Wochen ausgebucht", erinnert sich der Geschäftsführer zurück, der erzählt, sich mit seinem Geschäftsmodell von Anfang an vollkommen auf Hobby-Sportler fokussiert zu haben. So sei er von dem anhaltenden negativen Trend im Sportbowling nicht betroffen.

Doch durchgehend eingerannt wie zu früheren Zeiten bekomme Spitzer das Bolingo nicht. "Man muss die Leute aktiv hierherholen", betont er. Dafür haben der Geschäftsführer und sein Team schon zahlreiche Aktionen auf die Beine gestellt, etwa das Angebot "All You Can Bowl", wo Besucher für einen Festbetrag so lange bunte Kugeln werfen können, wie sie wollen. Außerdem wurde etwa schon zum Feuerwehr-, Landjugend-, Care- oder zum Parabowl-Cup geladen, wo dementsprechende Teams aus der ganzen Region gegeneinander antreten. Der Parabowl-Cup fand in diesem Jahr bereits zum 14. Mal statt – mit einer Rekordbeteiligung von 125 Teilnehmern.

"Es geht dabei auch nicht nur um den sportlichen Wettbewerb, sondern auch um den Aspekt, Menschen zusammenbringen", erklärt Veranstaltungsleiter Gabor Fábián. Ohnehin werde daran gearbeitet, mehr als nur ein Ort zum Bowlen zu sein. "Das gastronomische Konzept soll noch mehr in den Vordergrund gerückt werden", sagt Spitzer. Dafür habe man auch den Außenbereich aufgehübscht. In der Hoffnung, dass Besucher noch mehr einfach mal für ein Getränk und geselliges Beisammensein das Bolingo als Örtlichkeit nutzen.

Auf Geselligkeit hofft man auch am Sonntag, 26. August. Denn dann findet anlässlich des 20-Jährigen unter dem Motto "Strike That!" zugunsten des Vereins ASN Sternenfahrten und des Tierheims Verden ein Benefiztag im Bolingo statt. "Uns war es wichtig, dass die ausgewählten Einrichtungen einen Bezug zur Region haben", sagt Fábián. Der ASN richtet seit vielen Jahren als gemeinnütziger Verein mit relativ geringen personellen Möglichkeiten Sternenfahrten für Menschen aus, die dem Tod geweiht sind. Um das nötige Geld zu sammeln, werden alle Einnahmen vom Verkauf von Burgern und Bratwürsten an diesem Tag in die Spendenbox wandern, kündigt Fábián an. Für Musik sorgt bei der Veranstaltung René Nocon, der einigen als Teilnehmer von der Fernsehshow "The Voice of Germany" ein Begriff sein dürfte.

Beim Benefiztag kommen zudem besondere sportliche Leistungen der Anwesenden dem guten Zweck zu Gute. Für jeden geworfenen Strike stockt das Bolingo den Spendenbetrag auf. Denn obwohl vieles nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren, am Ende ist es in dem Bowlingcenter in Oyten doch immer um das Gleiche gegangen: möglichst alle zehn Pins abzuräumen.