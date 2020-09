Mit diesem Schild soll auf die Auszeichnung für die Friedhofskultur aufmerksam gemacht werden. (Björn Hake)

Der Rheinische Karneval ist eines, ebenso die Deutsche Brotkultur und die Ostfriesische Teekultur – die Rede ist vom sogenannten immateriellen Kulturerbe. Und seit Frühjahr dieses Jahres ist das Verzeichnis mit deutschlandweit über 100 Eintragungen wieder um ein solches Kulturgut reicher. Denn auch die Deutsche Friedhofskultur ist nun offiziell ein auf Empfehlung der Deutschen UNESCO-Kommission vom Kultusministerium ausgezeichnetes immaterielles Kulturerbe.

Und das kann – zumindest in Achim – jetzt auch jeder deutlich sehen. Denn direkt am Eingang der Kapelle des Friedhofs am Rathauspark prangt nun ein großes weiß graues Schild, das auf die Auszeichnung hinweist. „Ausgezeichnet wurden nicht die Friedhöfe an sich, sondern das, wofür sie stehen und das, was auf und um den Friedhof herum passiert“, erklärt Susanne Wacker, Vorsitzende des Friedhofsausschusses der Achimer St.-Laurentius-Kirche. Dazu gehört neben dem Trauern beispielsweise auch das Gestalten und Pflegen. Denn der Friedhof sei mehr als nur ein Ort zum Trauern.

Spaziergang über den Friedhof

Das empfindet auch Anke Blank, Vorsitzende des Kirchenvorstands der Laurentius-Gemeinde, so. „Als meine Kinder noch klein waren, war es für mich das Schönste, mit ihnen gemeinsam über den Friedhof zu spazieren“, erinnert sie sich. „Der Friedhof strahlt einfach so eine Ruhe und auch Schönheit aus.“ Auch heute schaue sie sich noch immer gerne an, wie liebevoll der Friedhof und einzelne Gräber gestaltet sind. Und damit ist sie nicht alleine. Es gebe immer wieder Leute, die einfach nur über den Friedhof spazieren oder dort auf einer Bank sitzen und zum Beispiel ein Buch lesen würden. „Der Friedhof ist nicht nur ein Ort für die Toten, sondern auch für die Lebenden“, ist Blank überzeugt. „Er ist mehr als nur eine Ruhestätte.“

Und genau darum gehe es eben auch beim immateriellen Kulturerbe Friedhofskultur: bewusst zu machen, welchen Wert der Friedhof für die Menschen und die Gesellschaft allgemein hat. „Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie, in der die Anteilnahme bei Trauerfällen durch Hygienevorschriften und Auflagen so eingeschränkt ist, kann der Friedhof ein wichtiger Ort sein, denn er ist offen für alle“, sagt Blank.

Susanne Wacker hat die Hoffnung, dass mit der Auszeichnung der Friedhofskultur und der Kennzeichnung durch die neu angebrachten Schilder, der Wert der Friedhöfe auch wieder etwas mehr in den Fokus gerückt wird. „Friedhöfe und insbesondere die großen Familiengräber sind ja immer auch eine Art lebendiges Geschichtsbuch. An ihnen zeigt sich die Geschichte und Entwicklung der Stadt.“ Das müsse bewahrt werden, auch wenn die Anzahl der Familiengräber immer weiter abnehme und andere Bestattungsformen bevorzugt werden.

„Es ist klar, dass wir den Friedhof auch kontinuierlich weiterzuentwickeln müssen“, ist sich Wacker bewusst. So sei beispielsweise unter anderem auf dem Friedhof am Rathauspark erst vor Kurzem ein neues biologisches Bestattungsfeld eingerichtet worden und darüber hinaus gebe es dort auch eine kleine Blühwiese für Bienen und andere Insekten. „Wir versuchen immer etwas tun, um die Attraktivität des Friedhofs für alle zu steigern“, sagt Wacker.