Im Sommerurlaub 2012 fing alles an. „Eines Abends – die Kinder schliefen längst – sind wir auf den Geschmack gekommen“, schildert Marco Östermann den Genuss edler Tropfen vor dem Panorama der Alpen. Im Kreise mitgereister Freunde war man sich schnell einig, dass Brände und Liköre der Brennerei Prinz von besonderer Güte und im Norden Deutschlands kaum verbreitet seien. Ein Gläschen weiter folgte der Entschluss, die österreichischen Spirituosen in der Heimat zu vermarkten; aus der Schnapsidee, wie Ehefrau Sandra den Plan damals nannte, ist inzwischen ein lukratives Geschäft mit dem Namen „Schnaps-Kontor“ geworden.

Zurück in Oyten wurden zunächst das Gewerbe angemeldet, Kontakte geknüpft, Verträge geschlossen und die Abnahme einer ersten Palette mit 120 Flaschen vereinbart. Alte Marille, alte Birne, alte Kirsche. Die Reihe der Spezialitäten, die zu Beginn des Jahres 2013 angeliefert wurden, ließe sich noch ein wenig fortsetzen. Mit den Schnäpsen sei seinerzeit auch ein gewisses Risiko in das Untergeschoss des Einfamilienhauses eingezogen, erinnert sich Marco Östermann. Relativ schnell habe sich die Geschäftsidee jedoch als tragfähig erwiesen und aus dem düsteren Keller sei ein uriger Verkaufsraum geworden. Der rustikale Tresen, ein großes Fass und ganz viel Holz verbreiteten alpenländischen Charme. Auch der Klönschnack beim Probierschluck führte nach und nach zu wachsendem Erfolg. Von Nachbarn über Freunde habe sich die Vermarktung im Schneeballsystem entwickelt, freut sich der Händler, der mittlerweile jährlich Flaschen im fünfstelligen Bereich verkauft und inzwischen auch in Ostfriesland präsent ist.

Vier Jahre und zahlreiche Erfolge später, entschlossen sich Sandra und Marco Östermann, mit einem kleinen, aber feinen Neubau Akzente zu setzen. Hinter der Fassade aus hellem Nadelholz präsentiert das Paar nun auf dem eigenen Grundstück und in hohen Regalen, was zuvor aus dem österreichischen Hörbranz geliefert wurde. Mit der Fertigstellung des kleinen Geschäftsgebäudes, das über eine Gesamtfläche von etwa 25 Quadratmetern verfügt, hat sich das Paar einen Traum erfüllt. Über eine Fußbodenheizung lassen sich Verkaufsraum und Mini-Lager angenehm temperieren, Ausstattung und Gardinen tragen darüber hinaus zum Wohlbefinden der Anwesenden bei.

Überzeugt von Prinz-Destillaten

Obwohl auch Gin, Ouzo und ein paar Produkte anderer Hersteller in den Vertrieb aufgenommen wurden, preist Östermann die Güte der Prinz-Destillate an, die sich in ihrer Qualität kaum mit den Erzeugnissen der Konkurrenz vergleichen ließen. Als ganz besonders beliebt habe sich der Hausschnaps auf Marillen-Basis erwiesen, aber auch Zwetschge, Birne, Kirsche und viele andere Früchte liefern den Grundstoff für die klaren Rachenputzer. Nicht ohne Stolz präsentiert der Händler thematisierte Geschenke, mit denen sich zum Beispiel Golf- oder Tennisspieler erfreuen ließen. Kleine Modelle werden dazu in eine Flasche gesetzt und hinterher mit Hochprozentigem „geflutet“.

Was für den Ladenverkauf bestimmt ist, wird in einem Nebenraum gelagert, der große Rest der überwiegend farblosen Glasflaschen lagert aber weiterhin im Keller des Wohnhauses und wartet dort auf den Weitertransport an Gaststätten und Restaurants im gesamten Norden der Republik. Wer im Übrigen glaube, dass der Genuss klarer Brände und auch Liköre allgemein auf dem Rückzug ist, sei auf dem Holzweg, weiß Marco Östermann. Sogar jahreszeitlich abgrenzen ließen sich die Vorlieben der Konsumenten, die überwiegend in der Altersgruppe 40 plus zu finden sind. So dominierten in der kalten Jahreszeit Jagatee, Eierpunsch und Bratapfellikör, während im Sommer Rhabarber, Erdbeere mit rosa Pfeffer sowie Himbeere mit Vanille bevorzugte Geschmacksrichtungen sind. Egal, welche Richtung, die Vielfalt der Aromen, besonders bei den fassgelagerten Bränden, begeistere die Kunden stets aufs Neue.