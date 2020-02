Trotz der zusätzlichen Anreize, die Achim für die Akquise von Erzieherinnen beschlossen hat, bleibt die Suche nach Fachpersonal mühsam. (Jan-Philipp Strobel/DPA)

Eine Vergütung für Praktikanten, die Erhöhung der Verfügungszeiten für die Beschäftigten in den Kitas und ein standardisiertes Einarbeitungskonzept: Das waren drei der Ideen, mit denen die Stadt Achim im Dezember 2017 ins Rennen gegangen ist, um sich bei der Akquise von Fachpersonal für die Kindertagesstätten von anderen Kommunen abzusetzen und sich auf dem Arbeitsmarkt positiv positionieren zu können.

Dieser Einsatz hat sich offenbar bewährt. „Die Akquisemaßnahmen sind ein wertvolles Plus für uns“, hatte Christin Ogonowski von der Stadtverwaltung Ende vergangenen Jahres in einer Sozialausschusssitzung mitgeteilt. Ein wertvolles Plus, das den großen Mangel an Erziehern in Achim aber nicht vollständig kompensieren kann. Ende 2019 gab es nach wie vor eine Vakanz von acht Stellen. Deshalb will die Stadt nun noch mehr tun.

„Trotz der Maßnahmen hat die Stadt Achim, wie viele niedersächsische Kommunen, erhebliche Probleme, Fachpersonal in ausreichendem Maße akquirieren zu können“, heißt es in einer Beschlussvorlage für die kommende Sitzung des Sozialausschusses am 10. Februar. „Ab Sommer 2020 wird sich diese Problematik erneut verschärfen, insofern, als dass ab diesem Zeitpunkt die Drittkraft in den Krippengruppen gesetzlich verpflichtend wird.“ Ebenso verpflichtend sei außerdem das Vorhalten eines ausreichenden Vertretungskontingentes. Doch auch hier gibt es in Achim Defizite.

Kosten von rund 310 000 Euro

„Angepasst an die Verhältnisse in Achim (Öffnungszeiten, Urlaubstage, Fortbildungstage, durchschnittliche Krankheitstage, Betreuungsstunden) muss festgehalten werden, dass der einzuhaltende Schlüssel in Achim nicht erfüllt wird“, teilt die Verwaltung mit. Bei den städtischen Einrichtungen können demnach derzeit 451 Stunden pro Woche abgedeckt werden, der zu erreichende Zustand liegt allerdings bei 702 Stunden pro Woche. Das entspricht in etwa einem Mehrbedarf von knapp sieben Vollzeitstellen und für die Stadt Achim einem finanziellen Mehraufwand von rund 310 000 Euro im Jahr.

„Bereits jetzt wirkt sich das nicht ausreichende Vertretungskontingent auf den Haushalt der Stadt Achim aus“, erklärt die Verwaltung. So seien etwa im vergangenen Jahr rund 250 000 Euro für den Einsatz von Zeitarbeitsfirmen benötigt worden. Nicht in jedem Fall seien über die Zeitarbeitsfirmen allerdings auch Mitarbeiter gefunden worden, sodass Gruppen auch geschlossen werden mussten. Darüber hinaus steige natürlich auch die Belastung der Mitarbeiter in den Kindertagesstätten, die den Ausfall kompensieren müssen. „Gegebenenfalls zusätzliche gesundheitlich bedingte Ausfallzeiten können die Folge sein. Das dies für die Reputation der Stadt Achim, auch als Arbeitgeber, negative Konsequenzen hat, ist unbestritten.“

Stundenmehrung geplant

Und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit kaum in Sicht. Aus diesem Grund soll nun mit zusätzlichen Anreizen für neue Bewerber, aber auch bestehende Mitarbeiter die Stadt Achim als Arbeitgeber attraktiver gemacht werden. „Um die Krippenstellen attraktiv zu gestalten und sowohl den Bildungsauftrag und somit den pädagogischen Anspruch als auch die Erwartungen der Eltern an das inhaltliche Arbeiten zu gewährleisten, sollten ab Sommer 2020 mehr Personalressourcen in den Gruppen zur Verfügung gestellt werden“, schreibt die Verwaltung.

Es werde vorgeschlagen, in den verlängerten Kindergartengruppen, den Kindergartenganztagsgruppen, den verlängerten Krippengruppen und den Ganztagskrippengruppen 7,5 Stunden pro Woche zusätzlich vorzuhalten. In den Hortgruppen wird eine Stundenmehrung von 3,75 Stunden pro Woche vorgeschlagen. In den städtischen Einrichtungen würde das zu einem finanziellen Mehraufwand in Höhe von etwa 337 000 Euro führen.

„Sicherlich wäre aus fachlicher Sicht eine grundsätzliche Drittkraftbesetzung, nicht nur die Mehrung um 7,5 Stunden pro Woche, in den beschriebenen Gruppen erstrebenswert“, gibt die Verwaltung zu. „Weder der städtische Haushalt noch der Arbeitsmarkt lassen diese wünschenswerte Besetzung jedoch derzeit als realistisch erscheinen.“