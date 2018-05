Die Bestattungskultur ändert sich auch in Achim: Statt Sargbestattungen sind anonyme Urnenbeisetzungen immer gefragter. (Björn Hake)

Achim. "Die Friedhofsgebühren werden in den kommenden Jahren vermutlich steigen." So war zum Ende des vergangenen Jahres noch der Tenor aus dem Rathaus. Gründe dafür seien unter anderem ein Rückgang der Bestattungen und ein Trend hin zur anonymen Urnenbeisetzung. Doch manchmal kommt es auch für die Verwaltung eben doch anders als gedacht. Denn statt der prognostizierten Erhöhung können die Friedhofsgebühren offenbar auch in den kommenden drei Jahren in etwa auf dem aktuellen Niveau bleiben. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, die in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung am 5. Juni besprochen werden soll. Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabegesetz ist die Stadt verpflichtet, alle drei Jahre die Kosten vor- und nachzukalkulieren und gegebenenfalls anzupassen.

Grund für die überraschend positive Kostenentwicklung ist aber nicht etwa ein Wandel in der prognostizierten Entwicklung, sondern vielmehr eine Gesetzesänderung. Demnach dürfe die Stadt zukünftig nicht mehr die gesamte Friedhofsfläche als Grundlage für die Kostenermittlung nehmen, sondern lediglich die tatsächlich genutzten Flächen. "Die Erweiterungsflächen werden damit nicht mehr umgelegt", erklärt Heiko Haase vom Grundstücks- und Gebäudeservice der Stadt. "Diese Änderung war Ende 2017 noch nicht abzusehen."

Während bei den Urnenbestattungen die Kosten nach der jetzigen Vorkalkulation für die kommenden drei Jahre moderat um 30 Euro ansteigen werden, ergeben sich nach Angaben der Verwaltung im Bereich der Sargbestattungen zukünftig sogar geringere Gebührensätze. So sinken die Kosten für den Erwerb der Nutzungsrechte für eine Grabstätte für zwei Erdbeisetzungen bei einer Dauer von 25 Jahren beispielsweise von 730 auf 550 Euro, bei einer Dauer von 30 Jahren liegen die Kosten bei 600 Euro, statt wie bisher bei 876 Euro.

"Die Nachfrage nach Sargbestattungen ist nach wie vor rückläufig", sagt Haase. "Die Bestattungskultur ist mittlerweile einfach eine andere." Die Tendenz verschiebe sich auch in Achim immer mehr hin zu anonymen Urnenbestattungen. Für die Stadt sei das jedoch mit mehr Aufwand verbunden. "Die anonymen Grabstätten müssen von der Stadt gepflegt werden", erklärt Haase. Mit dem höheren Aufwand würde sich daher auch die Kostensteigerung bei den Urnenbeisetzungen erklären.

Bis zum Stichtag, dem 30. September 2017, gab es auf den vier Friedhöfen in der Stadt Achim insgesamt 232 Beerdigungen, verteilt auf 186 Urnen- und 46 Erdbestattungen. Im Jahr zuvor waren es noch rund 35 Bestattungen mehr, wie die Verwaltung in ihrer Jahresbilanz veröffentlichte. Durch die zunehmende Zahl an Urnenbestattungen vergrößern sich demnach immer mehr die Freiflächen innerhalb der Friedhofsgrabfelder und deshalb steigt der allgemeine Aufwand im Grünpflegebereich.