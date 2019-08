Nur rund 30 Prozent der Haushalte im Landkreis Verden haben eine Biotonne. (Patrick Seeger/dpa)

Nicht weniger als ein „politisches Leuchtturmobjekt“ könnte es werden, was der Landkreis Verden seit einiger Zeit gemeinsam mit den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven sowie der Stadt Cuxhaven vorantreibt. Die Rede ist von einer interkommunalen Bioabfallvergärungsanlage. Was auf den ersten Blick etwas sperrig klingt, ist im Grunde ein Kooperationsprojekt zur nachhaltigen Müllverwertung. Es bedeutet nämlich, dass die Partner gemeinsam eine Anlage errichten wollen, mit der aus den in den drei Landkreisen und der Stadt Cuxhaven anfallenden Bioabfällen Bio-Erdgas und Bio-Wasserstoff gewonnen wird. Entstehen soll diese Anlage nach den derzeitigen Plänen im Gewerbepark A 27 in Heilshorn.

„Im Landkreis Verden werden derzeit etwa 4200 Tonnen Bioabfälle aus den Haushalten über die Bioabfalltonne erfasst“, teilt der Landkreis in einer Beschlussvorlage mit. „Das entspricht einem Aufkommen von etwa 108 Kilogramm pro Jahr und Einwohner.“ Denn nur rund 30 Prozent der Haushalte haben überhaupt eine Biotonne. Derzeit werden die Bioabfälle im Landkreis Verden noch in einer Anlage in Sandstedt verwertet, doch die Anlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Sie genieße derzeit zwar noch Bestandsschutz, eine Anpassung könnte aus Sicht der Verwaltung allerdings von der zuständigen Genehmigungsbehörde bei Gelegenheit gefordert werden.

Anfrage aus Osterholz

Da kam die Anfrage aus dem Landkreis Osterholz, der Partner für das interkommunale Projekt gesucht hatte, eigentlich gerade recht. Aus diesem Grund hatte sich der entsprechende Kreisausschuss auch bereits im Oktober vergangenen Jahres dafür ausgesprochen, sich an dem Projekt zur Prüfung der Realisierbarkeit einer gemeinsamen Vergärungsanlage zu beteiligen. Man wolle sich alle Optionen offen halten, hieß es damals als Begründung.

Nun stehen die Ergebnisse der ersten Prüfung und damit der ersten Projektphase fest und diese können alle Beteiligten durchaus positiv stimmen. Gemeinsam mit dem Landkreis und der Stadt Cuxhaven und dem Landkreis Osterholz kommt Verden auf eine Bioabfallmenge von etwa 32 500 Tonnen pro Jahr. „Bei einer solchen Menge lässt sich eine gemeinsame Anlage wirtschaftlich betreiben“, kündigt die Verwaltung an. Und das mit einem durchaus nicht unerheblichen Nebeneffekt. Denn der Bio- und Grünabfall vergärt in der Anlage zu gereinigtem Bio-Methangas, das dann ins Erdgasnetz eingespeist werden soll. Diese Biomethanerzeugung kann zudem auch als Vorstufe für eine mögliche Wasserstofferzeugung genutzt werden.

Wasserstoff für Müllfahrzeuge

Und mit diesem Wasserstoff hätten die Landkreise noch einiges vor. So könnten mit Brennstoffzellen ausgerüstete Müllsammelfahrzeuge Wasserstoff als Antriebsenergie nutzen, der wiederum aus den mit diesen Fahrzeugen eingesammelten Bioabfällen gewonnen wurde. „Des Weiteren werden Emissionen an hochklimawirksamen Schadgasen wie Methan und Lachgas im Vergleich zur einfachen Kompostierung nachhaltig reduziert“, kündigt der Landkreis an. Diese würden sonst nämlich ungenutzt in die Atmosphäre entweichen. „Im Ergebnis leistet das angedachte Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur Klimawende.“

Doch mit der Vergärung der Bioabfälle wird nicht nur Energie gewonnen. In der sich anschließenden Nachrotte, die in der bereits vorhandenen Halle in Pennigbüttel erfolgen soll, entsteht am Ende Kompost, der sich beispielsweise für den Einsatz im ökologischen Landbau eignet. „Aufgrund des zunehmenden Anteils an biologischer Landwirtschaft in Verbindung mit deren Interessen an geeigneten Düngern gehen Gutachter von grundsätzlichen positiven Absatzbedingungen hierfür aus“, teilt der Landkreis Verden mit. Diesen Eindruck habe auch der Kreislandwirt Jörn Ehlers bestätigt.

Die Verdener Politik muss nun entscheiden, ob der Landkreis weiter an dem Projekt festhält und für die zweite Projektphase, die von Oktober 2019 bis März 2020 läuft, bis zu 45 000 Euro im Haushalt 2020 bereitstellt. In der kommenden Projektphase geht es unter anderem um die Fortschreibung der technisch-wirtschaftlichen Planung und die Vorbereitung der Gründung einer kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts als Grundlage für die Zusammenarbeit. Darüber hinaus müssten die Mittel für den erforderlichen Eigenkapitalanteil in Höhe von etwa 71 000 Euro in der Haushaltsplanung 2020 und rund 640 000 Euro als Verpflichtungsermächtigung bis zum Jahr 2023 berücksichtigt werden. Die Mitglieder des Ausschusses für Wasser-, Energie- und Abfallwirtschaft werden in ihrer Sitzung am 28. August über das Thema beraten.