Die Gemeinde Thedinghausen hat es etwa just getan, andere Gemeinden im Landkreis Verden haben in ihren jüngsten Haushaltsberatungen zumindest laut darüber nachgedacht und nun scheint sie auch in der Stadt Achim kein Tabu mehr zu sein: eine Anhebung der Grundsteuersätze. Zumindest kam sie jetzt in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses zur Sprache, in der es um den vom Landkreis Verden genehmigten Achimer Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr ging. „So hart es ist und so leid es mir tut, wir müssen unsere Einnahme erhöhen oder Titel im Haushalt radikal streichen“, brachte es etwa Hans Baum von der FDP auf den Punkt.

Denn, das erklärten gleich mehrere Ausschussmitglieder, nur mit dem Streichen von freiwilligen Ausgaben wird der Achimer Haushalt auf Dauer nicht zu retten sein. Und eine Erhöhung auf der Einnahmeseite bedeutet nunmal eine Erhöhung der Steuern, die die Achimer Bürger tragen müssen. Die Kommunalpolitiker haben da die Wahl zwischen Pest und Cholera: Entweder sie treffen die unpopuläre Entscheidung, die Grundsteuern zu erhöhen oder sie streichen, woran Verwaltungsvize Bernd Kettenburg die Fraktionen erinnerte, freiwillige Ausgaben für die 140 Hortplätze, die Stadtbibliothek oder das gerade neu eröffnete Freibad. „Das sind aber alles Angebote, die das Leben in einer Stadt lebenswert machen“, mahnte Kettenburg.

Er erinnerte aber auch daran, dass noch gar nicht abzusehen sei, wie genau die neue Grundsteuerreform ausschaut, die die Bundesregierung bis zum Jahresende beschlossen haben muss. Eines aber steht in seinen Augen fest: „Wir werden Mehreinnahmen brauchen, auch aus der Grundsteuer.“ Schließlich sei die Stadt zu Investitionen und damit Ausgaben gesetzlich gezwungen, er nannte das Beispiel Kitabau. „Wir sind nicht die Sparkasse, die auf ihren Neubau verzichten kann, weil dessen Realisierung derzeit zu teuer ist – wir müssen bauen.“ Dabei sei dies nicht mal das Schlimmste, denn die Folgekosten fürs Kitapersonal schlagen sich letztlich auch im Haushalt nieder. Bei den Hebesätzen „haben wir noch Raum im Vergleich zu anderen Kommunen“, sagte Kettenburg.

Bereits hohe Hebesätze in Achim

Welche Kommunen er dabei im Auge hatte, sagte er nicht. Aber ein Vergleich mit einigen Nachbarn zeigt, dass die Stadt Achim bereits ganz vorne mit dabei ist, denn der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 360 Prozent und für die Grundsteuer B bei 380 Prozent. In der Stadt Verden gelten derzeit Hebesätze von 350 Prozent (Grundsteuer A) und 367 Prozent (Grundsteuer B), in Oyten jeweils 340 Prozent für Grundsteuer A und B sowie in Ottersberg jeweils 370 Prozent. In der Samtgemeinde Thedinghausen betragen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B je 370 Prozent, nur in Riede je 390 Prozent. In der Stadt Bremen beläuft sich die Grundsteuer A derzeit auf 250 Prozent und die Grundsteuer B auf 695 Prozent.

Bei der Gewerbesteuer sieht es im Übrigen wie folgt aus: In Achim beträgt der Gewerbesteuerhebesatz derzeit 410 Prozent, in der Stadt Verden 380 Prozent, in Oyten 400 Prozent und in Ottersberg 390 Prozent sowie in der Samtgemeinde Thedinghausen 380 Prozent, nur in Riede 390 Prozent. Für die Stadt Bremen gilt derzeit ein Satz von 470 Prozent.

Jürgen Kenning (Grüne) sprach sich dagegen aus, sich als Stadt Achim immer mit anderen Kommunen zu vergleichen – man müsse auf sich schauen. „Nur weil uns das Wasser bis zum Hals steht, bringt es uns nichts, dass andere nur noch durch die Nase atmen können“, betonte er. Und Kenning erinnerte daran, dass er gegen den Haushalt gestimmt und in diesem Zusammenhang bereits gemahnt hatte, sich eine gute Strategie zu überlegen. „Daher müssen wir jetzt frühzeitig in die Überlegungen einsteigen und nicht erst in anderthalb Jahren etwas im Hauruck-Verfahren entscheiden, wenn die nächsten Haushaltsberatungen anstehen.“

Dass der Ausschuss sich nun lange nach den Haushaltsberatungen mit Strategiefragen beschäftigt hat, liegt daran, dass der Landkreis Verden als Genehmigungsbehörde der Stadt ein paar Anmerkungen ins Hausaufgabenheft geschrieben hat. „Er hat auf den sehr hohen Investitionsbedarf hingewiesen, der der Grund dafür ist, dass der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nur sehr angespannt aufgestellt werden konnten“, erzählte Kämmerer Peter Hollwedel. Auch schlage der Kreis eine „Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten“ vor, wie Hollwedel ausführte. Er merkte an, dass es ein „so weiter wie bisher“ nicht geben dürfe. Denn Kreditaufnahmen ließen sich in Zukunft nicht mehr vermeiden, was im vergangenen Jahr noch gelungen war. Das alles wirke sich negativ auf den Haushalt aus. Peter Hollwedel: „Das muss jemand bezahlen und das sind wir.“

Zur Sache

Grundsteuer und Gewerbesteuer

Die Grundsteuer ist eine Realsteuer (auch Objektsteuer genannt). Sie knüpft an das Eigentum, die Beschaffenheit sowie den Wert eines Grundstücks an. Sie wird von der zuständigen Stelle erhoben, auf deren Gebiet der Grundbesitz liegt – allerdings ist in Deutschland derzeit noch nicht entschieden, wie die Grundsteuer reformiert wird. Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts muss die Bundesregierung nämlich bis zum Ende dieses Jahres eine verfassungskonforme Neuregelung der Immobilien-Grundsteuer beschließen.

Als steuerpflichtiger Grundbesitz gilt land- und forstwirtschaftliches Vermögen (Grundsteuer A) sowie Grundvermögen und Betriebsvermögen (Grundsteuer B). In Achim gelten derzeit folgende Hebesätze: Grundsteuer A = 360 Prozent und Grundsteuer B = 380 Prozent. Dem Finanzamt obliegt die Bewertung der einzelnen Objekte. Der Einheitswert bildet die Grundlage für den Steuermessbetrag. Der Steuermessbetrag multipliziert mit dem Hebesatz bildet die dann vom Bürger zu entrichtende Steuer.

Daneben gibt es für Kommunen die Gewerbesteuer als Einnahmequelle. Der Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamts ist der Grundlagenbescheid für die Festsetzung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuervorauszahlungen durch die zuständige Stelle. Die Gewerbesteuer errechnet sich aus der Multiplikation des Gewerbesteuermessbetrages mit dem Hebesatz, der von der hebeberechtigten zuständigen Stelle festgelegt wird.