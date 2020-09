Die Achimer Stadtbibliothek hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt zu wenige Nutzer, in Verden oder Rotenburg sieht dieses Verhältnis sehr viel besser aus. (Focke Strangmann)

Die Stadtverwaltung hat kapituliert und ihre Bemühungen, direkt jemand Externes für die Leitung ihrer Bücherei zu finden, aufgegeben. Wie berichtet, wurde per Stellenausschreibung bereits drei Mal eine geeignete Leitungskraft gesucht, zuletzt im Frühjahr – vergebens. „Nun suchen wir jemanden, den wir ausbilden können und die Person soll dann die Leitung übernehmen“, schilderte Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf Nachfrage. Der Markt gebe eben derzeit nicht genügend qualifiziertes Fachpersonal her. Vorerst werden also weiterhin Stephan Leenen und Iris Arndt eine Doppelspitze auf Abruf bilden, aber klar ist, dass eine externe Einzellösung favorisiert wird. Das war auch eine Erkenntnis der Überprüfung der Stadtbibliothek, die Verwaltung und Politik im Jahr 2018 angestoßen hatten.

Seitdem hat sich bereits einiges geändert, die Stadtbibliothek ist in Teilbereichen moderner geworden. So werden Benachrichtigungen über Vorbestellungen nicht mehr länger nur per Brief verschickt, sondern inzwischen auch per E-Mail. Nun soll sogar “die Einführung einer Online-Bezahlmöglichkeit in Zusammenarbeit mit der Stadtkasse auf ihre schnelle Realisierung hin“ untersucht werden, wie die Stadtverwaltung erläutert.

Während in Achim derzeit regulär 15 Euro an Jahresgebühr zu zahlen sind, sind es beispielsweise in den Stadtbüchereien Verden und Rotenburg 20 Euro. Im Gegensatz zu der in Achim setzen diese beiden Einrichtungen auch Mahngebühren in Höhe von 8 bis 20 Euro an, während es in Achim lediglich nicht bezifferte Säumnisgebühren gibt. Zum Vergleich: Die öffentlichen Bibliotheken in Osterholz, Walsrode und Soltau liegen bei 60 Cent bis zwei Euro an Mahngebühren. Jährlich müssen Nutzer übrigens zwölf bis 15 Euro zahlen.

Nicht mal ein Zehntel der Achimer Bevölkerung nutzt Angebot

Apropos Nutzer: Die Achimer Bücherei liegt bei rund 2850 aktiven Nutzern (Entleihern) und die Tendenz ist laut Bücherei weiter rückläufig – die Anzahl entspricht nicht mal einem Zehntel der Achimer Bevölkerung, die mittlerweile bei 32 000 Einwohnern liegt. In Verden (3400), Rotenburg (3550) und Soltau (4150) sind die Zahlen der Entleiher deutlich höher, obwohl deren Einwohnerzahlen wie in der Stadt Rotenburg oder in Soltau mit jeweils 22 000 Menschen sehr viel niedriger oder wie in der Stadt Verden mit 28 000 Bürgern spürbar niedriger liegen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte die Bücherei in diesem Jahr zeitweise gar nicht oder nur eingeschränkt öffnen. Daher rechnet die Verwaltung für das Jahr 2020 mit einer voraussichtlich um ein Drittel reduzierten Einnahme, die ansonsten jährlich bei rund 35 000 Euro liegt. „Je nach der weiteren Entwicklung muss dies auch in 2021 fortgeschrieben werden“, merkt die Verwaltung an. Eine Erhöhung der Gebühren wäre denkbar, aber erstens stehe die Achimer Bücherei gebührenmäßig im Vergleich mit öffentlichen Bibliotheken gleicher Größenordnung in der Region bereits ziemlich weit vorne und zweitens wäre „aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen des Angebots eine Erhöhung der Jahresgebühr aktuell nicht vermittelbar“.

Durch die Corona-Pandemie hat sich zudem der negative Trend in der Entwicklung der Nutzerzahlen, den die Ratsfraktionen eigentlich auch mit dem Anschieben und der Umsetzung der Untersuchungsergebnisse aufhalten wollten, „weiter verschärft, ohne dass wir auf alternativen Kanälen gegensteuern konnten“, heißt es aus dem Rathaus. Seit wenigen Tagen erst ist die Stadtbibliothek Achim in den sozialen Medien mit eigenen Auftritten vertreten: auf Facebook, Instagram und Twitter. So waren vor allem die Jugendlichen für die Stadtbibliothek bisher nicht direkt zu erreichen. „Ein Manko, das uns nicht nur in diesem Zusammenhang gegenüber sämtlichen vergleichbaren öffentlichen Bibliotheken in unserer Region benachteiligt“, heißt es vom Büchereiteam dazu.

Der Sport- und Kulturausschuss wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 8. September, ab 18 Uhr im Rathaus mit der Stadtbibliothek befassen.