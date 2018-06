Achim. Die Zahlen sprechen für sich: Der Bürgerbus Achim konnte seine Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr um 13 Prozent steigern. Insgesamt wurden 33 875 Fahrgäste befördert. Doch nicht nur das ist es, was den ersten Vorsitzenden Herfried Meyer durchaus zufrieden auf das vergangene Jahr schauen lässt. Denn trotz insgesamt sechs ehrenamtlichen Fahrern, die im vergangenen Jahr ausgestiegen sind, konnten zehn neue hinzugewonnen werden. Diese Zahlen stellte der Verein auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung vor. Der Verein hat demnach zur Zeit 121 Mitglieder, im vergangenen Jahr waren es 115.

"Der Bürgerbus Achim hatte ein erfolgreiches Jahr", resümierte Meyer. Ein kleiner Wermutstropfen gibt es aber. Denn trotz der gestiegenen Fahrgastzahlen ist der Erlös der Fahrkarten rückläufig. Insgesamt geht es um einen Rückgang von gut elf Prozent. "In der Summe fahren mindestens 27,4 Prozent der Fahrgäste mit Fahrkarten, die finanziell nicht zum Erfolg des Achimer Bürgerbusses beitragen", heißt es vom Verein. Das sind beispielsweise Monatskarten. Hinzu kämen Umsteiger mit anderweitig gelösten VBN-Tickets.

Noch bevor diese Zahlen öffentlich wurden, hatte der Bürgerbus in der jüngsten Sitzung des Achimer Planungsausschusses für Querelen gesorgt. Eigentlich war es lediglich eine Mitteilungsvorlage der Verwaltung, die die Politik über das neue Angebot des Bürgerbusses informieren sollte. Hierbei können ältere Fahrgäste ab 75 Jahren, wie berichtet, Tagesfahrkarten mit einem Taxigutschein zu verbinden, um auch zu Zeiten, an denen der Bürgerbus nicht fährt, mobil zu bleiben. Das Angebot läuft bereits seit April dieses Jahres und soll zunächst probeweise bis Ende 2018 laufen. Im April wurde das Angebot für zehn Fahrten genutzt, im Juni für sechs.

Finanziert wird es aktuell aus Restmitteln der vergangenen Jahre. Für den Bürgerbus sind im Haushalt nämlich immer finanzielle Mittel vorgesehen, die in Notsituationen, wie etwa für die Reparatur eines kaputten Fahrzeugs, genutzt werden können. Diese wurden in den vergangenen zwei Jahren jedoch nicht benötigt.

In den Reihen der CDU sorgte die Finanzierung dieses Projektes jedoch für Unmut. "Es handelt sich hierbei um eine Quersubventionierung der Stadt für den VBN", kritisierte Volker Wrede. "Und es kann nicht sein, dass dafür Steuergelder genutzt werden." Es sei kein Angebot, dass allen Fahrgästen zustehe und somit werde damit die Gleichberechtigung verletzt. "Das ist nicht rechtens", bekräftigte Wrede. Es sei Aufgabe des Busunternehmens, zu schauen, wie man zusätzliche Einnahmen generieren könne, um das Angebot zu finanzieren.

Für Unverständnis sorgte diese Haltung jedoch bei der Verwaltung. "Der jährliche Zuschussbetrag für den Bürgerbus wurde seinerzeit vom Rat genehmigt", sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg. Ihm sei im gesamten Landkreis kein Bürgerbus-Verein bekannt, der ohne städtische Unterstützung auskomme. Wrede hingegen störte sich nicht generell an dem finanziellen Zuschuss, sondern an der Art der Nutzung. "Das Geld ist nicht als Zuschuss für Beförderungsgelder, sondern beispielsweise für Reparaturen gedacht", begründete Wrede.

Kritik für seine Einstellung bekam er jedoch von Petra Geisler (SPD). "Es steht der Stadt Achim gut zu Gesicht, ein Angebot zu haben, das älteren Mitbürgern die Mobilität erleichtert", sagte sie. Es sei der falsche Weg, diese Variante schlechtzureden und den Vorwurf der Illegalität in den Raum zu stellen. Ähnlich bewertete auch Peter Bartram (Grüne) den Sachverhalt. "Es handelt sich bei dem Zuschuss um eine soziale Leistung und nicht um eine Quersubventionierung", sagte er.

Einen Zuschuss in Höhe von 15 000 Euro benötigt der Bürgerbusverein in diesem Jahr auch noch. Diesen wird – bei einer Genehmigung – allerdings nicht die Stadt Achim, sondern der Landkreis zahlen. Denn das Geld wird für die Beschaffung eines Ersatzbusses benötigt. Das alte "Achimobil 2" ist in die Jahre gekommen und soll ausgetauscht werden. Bei der kommenden Sitzung des Kreis-Verkehrsausschusses am Mittwoch, 20. Juni, wird darüber beraten.