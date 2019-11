Für Radfahrer soll es in Achim weitere Verbesserungen, hier ist das Aufbringen von sogenannten Schutzstreifen zu sehen, geben. Darüber wurde am Dienstagabend gesprochen. (fotos: Björn Hake)

Achim. Vor dem Hintergrund der Klimaschutzdebatte waren sie sich einig, die Referenten und die Bürger, die der Einladung der Achimer SPD-Fraktion und der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) am Dienstagabend ins Kasch gefolgt waren: Dem intelligenten Ausbau der Verkehrswege unter Einbeziehung sicherer und möglichst komfortabler Premium-Radwege gebührt höchste Aufmerksamkeit. Stefan Schuster, zuständig für die Verkehrsplanung in Achim, lieferte zu Beginn der durch SPD-Mitglied Werner Wippler moderierten etwa zweistündigen Veranstaltung einen anschaulichen Einblick in das Gesamtkonzept und zeigte sich optimistisch, was die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne angeht.

„Die Stadt will fahrrad- und umweltfreundlicher werden“, erklärte er und nannte eine durchgängige Radweg-Verbindung von Bremen nach Verden als Ziel, das letztendlich anzusteuern sei. Vorrang habe für ihn jedoch die Verbindung zwischen Bremen-Mahndorf und Achim-Baden, deren Realisierung der Planer für unkompliziert und bezahlbar hält. „Das Ganze stellt keine Glanzleistung dar, sondern führt einfach geradeaus“, beschrieb Schuster den Sinn des Vorhabens und verwies auf Erfolge, die in der Vergangenheit bereits zur erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr geführt haben. Dazu griff er auch auf den Umbau von Ampelkreuzungen in Kreisverkehre im Stadtgebiet zurück und legte dar, was nach und nach anzupacken sei.

11,5 Kilometer lang ist die Strecke, die nördlich der Eisenbahnlinie verläuft. Bund und Land sehen dafür eine großzügige Förderung vor, durch die die Finanztöpfe der Stadt nach Auskunft der Fachleute nicht allzu sehr belasten werden. Unter Beachtung einiger Hürden – der Bund schreibt zum Beispiel eine Radwegbreite von vier Metern vor – hofft Schuster auf die Bewilligung der Mittel, die unter anderem auch für eine Beleuchtung der Strecken nach holländischem Vorbild verwendet werden sollen. „Läuft alles wie erhofft, steigen wir im nächsten Jahr in die Detailplanung ein, und 2021 wird dann gebaut“. Auch Dörte Liebetruth, Mitglied des Niedersächsischen Landtags, sieht den Veränderungen entspannt entgegen: „Der Bund ist mit der Bewilligung von Geldern bereits in Vorleistung getreten, und auch das Land Niedersachsen wird nach rechtzeitiger Antragstellung seinen Beitrag leisten.“

Höhere Lebensqualität

Rüdiger Henze hatte seine ganz eigenen Vorstellungen zum Thema: „Gutes Klima finde ich prima“, sagte der Vertreter des ADFC Niedersachsen. Viel besser fände er jedoch eine insgesamt höhere Lebensqualität, denn dann käme das gute Klima von ganz allein. Mehr Platz fürs Rad, lautet seine Forderung insgesamt; gemeint sind breite Wege, sinnvoll gestaltete Kreuzungen und eine ausreichende Anzahl geeigneter Abstellplätze. Zudem müsse das Sicherheitsgefühl der Radler gestärkt werden, formulierte er und bezifferte die Anzahl derer, die eine strikte Abtrennung vom Autoverkehr forderten, auf mittlerweile 81 Prozent.

„Was sind unsere Forderungen insgesamt?“ leitete Henze dann über auf einen Katalog, der zum Teil schon abgearbeitet ist. Darin enthalten: eine seriöse Finanzierung des Radverkehrs und die Unterstützung von Ländern und Kommunen. Darüber hinaus müsse die entsprechende Infrastruktur zukunftsfähig gemacht werden, wozu der Bund inzwischen einen großzügigen Beitrag geleistet habe. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer ziehe mit und habe mit seinem Statement „Ich will die Bedingungen für Radfahrer schnell und spürbar verbessern“ und einer Finanzspritze von 900 Millionen Euro seinen Willen zur Hilfe bekundet. Die Realisierung von Radverkehrsnetzen, das Umwandeln von Fahrstreifen in geschützte Radwege und die Schaffung sicherer Kreuzungen zählen weiterhin zu den wünschenswerten Änderungen.

Im Gegenzug bietet der ADFC den Verwaltungen und den politischen Gremien fachliche Unterstützung bei der Erreichung der gesteckten Ziele an, will entsprechende Akteure sowie Befürworter, Kritiker und „Macher“ zusammenzubringen. Politische Überzeugungsarbeit zu leisten und spezielles Fachwissen einzubringen, sieht Henze als weitere Aufgabe des Zusammenschlusses.

Niels Weiland, Referatsleiter strategische Verkehrsführung in Bremen, Albrecht Ganzel, ADFC-Abgesandter und ebenfalls aus der Hansestadt, sowie Stephanie Weber von der Stadtverwaltung Verden steuerten wertvolle Erfahrungen zum Thema bei.