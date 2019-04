Mehr Blühstreifen im Landkreis Verden: Das ist das erklärte Ziel, das mit einem Wildblumenprogramm erreicht werden soll. (Björn Hake)

Das Wildblumenprogramm des Landkreises Verden entwickelt sich augenscheinlich zu einem wahren Erfolgsprojekt. „Seit Bekanntmachung des neuen Wildblumenprogrammes in der Presse stand das Telefon in der Kreisverwaltung kaum still. Täglich haben etwa 20 interessierte Bürger, Vereine, Friedhofsgärtnereien, die Gemeinden Oyten und Kirchlinteln, Stadt Achim, Stadt Verden, THW und diverse Firmen Flächen für eine Wildblumenaussaat zur Verfügung gestellt. Insgesamt sind bis heute etwa 80 Flächen angemeldet worden", erzählte ein sichtlich zufriedener Landrat Peter Bohlmann auf der jüngsten Sitzung des Kreistages.

Wie berichtet, hatte der Kreistag bereits im Dezember des vergangenen Jahres die Kreisverwaltung beauftragt, ein Programm für die Förderung von Blühflächen und Blühstreifen im Kreisgebiet vorzubereiten. Ziel des vorbereiteten Förderprogrammes ist es, durch eine artenreiche Wildblumenaussaat aus dem Herkunftsgebiet insbesondere den Insekten Nahrung und Lebensraum zu bieten und die blühenden Flächen den Einwohnerinnen und Einwohnern des Landkreises Verden wieder näher zu bringen. Für das erarbeitete Programm hat der Kreistag nun grünes Licht gegeben, die Anfragen von Interessenten für das Programm laufen aber schon seit rund zwei Wochen.

Artenreiche Saatmischung

Wie Peter Bohlmann dem Kreistag erklärte, sei der überwiegende Teil der angebotenen Flächen für eine Einsaat geeignet, bei einigen ergab sich im Telefonat, dass der Standort nicht passt. Grund dafür sei unter anderem starke Beschattung oder schwerer Boden gewesen. "Einigen Interessierten war auch nicht klar, dass man das Saatgut nicht ohne vorherige Bodenvorbereitung einfach nur ausstreuen darf. Die vorherige Kontaktaufnahme per Telefon war sehr hilfreich und konnte vorab einige wichtige Fragen klären." Bei bereits vorhandenen Brachflächen oder artenreichem Grünland sei eine Aussaat über das Wildblumenprogramm abgelehnt worden, da es ökologisch keinen Sinn mache, bereits wertvolle Lebensräume durch eine Wildblumensaat zu ersetzen. "Insgesamt besteht ein überragendes Interesse am Programm des Landkreises. Gelobt wird insbesondere der Artenreichtum der Saatmischung“, erklärte Bohlmann.

Das Wildblumenprogramm richtet sich an jedermann und soll gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen, den Naturschutzverbänden und anderen Akteuren umgesetzt werden. Als Ergänzungen sind auch Umweltinformationsmaßnahmen oder Kooperationen mit Kindergärten und Schulen möglich.

Kostenfreies Saatgut

Das Saatgut wird auf Antrag kostenfrei von der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung gestellt. Die Mischung enthält früher weitverbreitete Arten wie beispielsweise Kornblume, Spitzwegerich und Klatschmohn, aber auch Arten wie Wiesen-Flockenblume, Moschus-Malve oder Schwarze Königskerze.

Die Saatmischung kann nach Antrag bei der Naturschutzbehörde abgeholt werden. Interessierte werden gebeten, sich vorab mit der Naturschutzbehörde in Verbindung zu setzen. Ansprechpartner sind Klaus Dittmer, Telefon 0 42 31 / 57 51, und Antje Mahnke-Ritoff, 0 42 31 / 1 57 57, oder per E-Mail an naturschutz@landkreis-verden.de. Weitere Informationen zu den Fördervoraussetzungen, zu Flächengrößen und zur Saatgutzusammensetzung gibt es auf Anfrage.