Der Landkreis Verden will prüfen, ob er weiterhin so viel Auswahl an Restmüllbehältern anbieten will. (Björn Hake)

Nach Prognosen des Landesamtes für Statistik wird sich die derzeitige Bevölkerungszahl von rund 137 000 Einwohnern im Kreisgebiet weiter nach oben entwickeln. Waren es vor zehn Jahren noch 5000 Einwohner weniger im Landkreis Verden, dürften es in nur acht Jahren rund 8000 Menschen mehr sein als jetzt. Gleichzeitig wächst die Menge an Abfällen stetig mit, die dann rund 145 000 Kreisbewohner erzeugen werden – und die entsorgt werden muss. Die Kreisverwaltung rechnet mit einem Anstieg der Abfallmengen bis 2028 um etwa 3500 Tonnen pro Jahr. Auch in diesem Zusammenhang, und weil es diverse neue Gesetze gibt, hat der Landkreis Verden nun sein Abfallwirtschaftskonzept überarbeitet und zugleich eine ausführliche Bestandsaufnahme vorgelegt.

Für den Landkreis Verden gilt, dass die von den Bürgern zu zahlenden Abfallgebühren seit 1998 „nahezu auf einem konstanten Niveau geblieben sind“, wie die Kreisverwaltung festhält. Noch bis Ende dieses Jahres läuft für die Behandlung der Restabfälle der Vertrag mit der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG), ab dem 1. Januar 2021 erfolgt die Restabfallentsorgung bei der EVI Abfallverwertung in Laar (Grafschaft Bentheim) – mindestens bis Ende 2027. Für die Bioabfälle aus dem Kreisgebiet gilt: Deren Verwertung wurde zuletzt 2015 ausgeschrieben und ist bis Ende 2020 mit einer Verlängerungsoption von zwei Jahren vertraglich in einer Kompostierungsanlage gesichert. Wie berichtet, sollen die Bioabfälle künftig in einer gemeinsamen, interkommunalen Vergärungsanlage im Landkreis Osterholz verwertet werden. Die Inbetriebnahme ist fürs zweite Halbjahr 2023 geplant.

Interessant ist, wie dem 50-seitigen Entwurf zu entnehmen ist, dass im Landkreis Verden im Vergleich zum niedersachsenweiten Durchschnitt deutlich weniger Abfälle anfallen. Der Vergleich basiert auf Zahlen aus dem Jahr 2017 und listet auf, dass die Mengen an Restabfall (139 Kilogramm je Einwohner pro Jahr) und Bio- sowie Grünabfall (108) unter den landesweiten Durchschnittszahlen von Restabfall (156) sowie Bio- und Grünabfall (166) liegen. Auch hält der Entwurf fest, dass im Kreis Verden im Vergleich zu anderen Kreisen eine große Anzahl an unterschiedlichen Behältergrößen angeboten werde. Vor allem beim Restabfall ist das Behälterangebot mit acht verschiedenen Tonnengrößen „überdurchschnittlich“.

Restabfallbehälter auf dem Prüfstand

Das führt jedoch dazu, dass diese Angebotspalette allein 5000 bis 6000 Behältertausch-Aktionen pro Jahr verursacht und zugleich „einen hohen verwaltungstechnischen und operativen Aufwand, der mit entsprechenden Kosten verbunden ist“. Daher, heißt es im Entwurf, soll nun geprüft werden, „die Auswahl an Behältergrößen für die Restabfallsammlung zu reduzieren“. Auch könnte die bestehende Regelung zur Erhebung einer Behälterwechselgebühr ausgeweitet werden – derzeit muss der Bürger zehn Euro je Umtausch zahlen, wenn er einen Restabfall- oder ein Kompostbehälter öfter als einmal pro Kalenderjahr tauscht.

Veränderungen kommen wohl auch auf die acht Abfallhöfe im Kreisgebiet zu, die von mehr als 100 000 Kunden im Jahr besucht werden. „Die Abfallhöfe sind in die Jahre gekommen und entsprechen zum Teil nicht mehr heutigen Anforderungen“, heißt es dazu aus dem Kreishaus. Daher würden sie derzeit kritisch geprüft und es wird ein Konzept zur Entwicklung der Abfallhöfe zu Wertstoffhöfen erarbeitet. Wie berichtet, soll zunächst der Abfallhof Beppen zu einem Wertstoffhof umgebaut werden.



Das Konzept kann unter www.landkreis-verden.de/abfallwirtschaftskonzept eingesehen werden. Bis zum 30. September können Bürger gegenüber dem Landkreis Verden, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden, Bedenken vorbringen.