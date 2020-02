Vor Ortsausschusssitzungen kommt es gelegentlich – wie hier in Badenermoor – zu Ortsterminen mit Verwaltung und Politik. (Michael Galian)

Wie sieht die Zukunft der Achimer Ortsausschüsse aus? Diese Frage scheint auch jetzt – nach einer Beratung im entsprechenden Fachausschuss und einem mehrheitlichen Votum im Verwaltungsausschuss (wir berichteten) für eine Abschaffung der Ortsausschüsse und gegen Ortsvorsteher – noch nicht abschließend geklärt zu sein. Denn die SPD, aus deren Fraktion ursprünglich der Antrag gekommen war, Alternativen zu den Ausschusssitzungen in den einzelnen Ortsteilen zu prüfen, will es nun offenbar doch bei der bisherigen Regelung belassen. Das hat Werner Wippler, Vorstandsmitglied der SPD, nun stellvertretend für die Partei mitgeteilt.

Diese Entscheidung ist demnach das Ergebnis einer Sitzung des SPD-Vorstandes, in der sich die Mitglieder noch einmal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. „Hier kam man einstimmig zu dem Beschluss, es bei den derzeitigen Ortsausschusssitzungen zu belassen“, informiert Wippler. „Dadurch wird die Mitwirkung der Bürger in den einzelnen Ortsteilen ermöglicht.“ Einige kleinere Anpassungen soll es nach dem Willen der SPD dann allerdings doch geben.

An der Geschäftsordnung feilen

„Es sollen Abläufe und Inhalte, die sich durch die seit 2018 gültige neue Geschäftsordnung des Rates ergeben haben, überarbeitet werden. Es soll zu mehr Mitwirkung von Bürgern kommen“, fasst Wippler zusammen. „Spätestens im neuen Rat müsste in einer neuen Geschäftsordnung für den Ortsausschuss dafür gesorgt werden, dass ortsteilprägende Veränderungen frühzeitig kommuniziert werden, bevor weitere Entscheidungen feststehen.“

Als Gründe für ihr jetziges Votum für den Fortbestand der Ortsausschüsse führt die SPD deren Bedeutung für die Bürger an. „Politik und Verwaltung kommen bei den Ausschusssitzungen zu den Bürgern“, beschreibt Wippler. „Anwesende Bürger und Vertreter der verschiedenen Parteien und der Verwaltung können dann Meinungen und Sachverhalte austauschen.“ Dieser Meinungsaustausch sei ein wesentlicher Faktor der Demokratie.

Offene Diskussion

„Durch die Besprechung von ortstypischen Planungen und Veränderungen, wie beispielsweise die Verkehrs- und Lärmentwicklung, können alle interessierten Bürger zu Wort kommen“, ist die SPD überzeugt. Dadurch könnten auch besondere Bedürfnisse der Menschen in den Ortsteilen in der allgemeinen Politik Berücksichtigung finden. „Dies ist umso wichtiger, weil die Geschäftsordnung des Rates eine offene Diskussion mit Bürgern im Rahmen der Einwohnerfragestunde häufig nicht zulässt.“ In den Ortsausschüssen gehe es jedoch um die Mitwirkung von Bürgern.

Bürgerversammlungen, die nach dem Vorschlag der Verwaltung einmal im Jahr stattfinden könnten und bei denen der Bürgermeister wichtige Themen vorbringe, könnten diese Mitwirkung nach Ansicht der SPD nicht erreichen. Die anderen Parteien hatten diese Option bisher allerdings präferiert.