Sind mit den Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus zufrieden: Harald Hesse (Samtgemeindebürgermeister, vorne links), Ingo Lossau (Bauplanung), Martin Köster (Gemeindebrandmeister), Jörg Fastenau (Bauarbeiter) und Peter Frickmann (Ortsbrandmeister). (Jonas Kako)

Da staunte Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse nicht schlecht, als er am Dienstagnachmittag zur Grundsteinlegung des neuen Feuerwehrhauses nach Beppen gekommen war. „Ich glaube, ich bin noch nie bei einer Grundsteinlegung gewesen, bei der Arbeiten schon so weit fortgeschritten waren“, scherzte er. Dennoch waren seine Worte nicht unbegründet, denn die Arbeiten kommen gut voran. Die ersten Wände stehen bereits, einzelne Räume sind schon erkennbar. Hesse wagte daher auch schon die Prognose: „Das Gebäude könnte dieses Jahr noch fertig werden.“

Dass die Ortsfeuerwehr Beppen, die sich aus 30 Kameradinnen und und Kameraden zusammensetzt, ein neues Feuerwehrhaus bekommt, war dringend nötig. „Das neue Gebäude ist deutlich größer und moderner als das alte“, sagte Ortsbrandmeister Peter Frickmann, dem man deutlich ansehen konnte, wie sehr er sich über das neue Gebäude freut. „Die Planungen haben insgesamt fast zehn Jahre gedauert, aber das Warten hat sich schließlich gelohnt.“ Dass solche Projekte aber eben seine Zeit dauern, sei den aufwendigen Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen geschuldet, erklärte Hesse. „Und dass ein neues Feuerwehrhaus kommen soll, darüber herrschte im Samtgemeinderat stets Einigkeit, zumindest seit meiner Amtszeit.“

„Großer Tag für kleine Wehr“

Als „großen Tag für eine kleine Ortswehr“ bezeichnete Hesse schließlich auch den Tag der Grundsteinlegung, an dem in einer Kapsel neben einer aktuellen Tageszeitung auch Münzen und Informationen der Beppener Wehr mit einbetoniert wurden. Auch Gemeindebrandmeister Martin Köster zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung in Beppen. „Der Bau des neuen Feuerwehrhauses ist ein Meilenstein für die Ortsfeuerwehr.“

Dass solch ein "Meilenstein" auch ordentlich Geld kostet, steht außer Frage. Knapp 580 000 Euro hat die Samtgemeinde für das Projekt in die Hand genommen, sagte Hesse. Wobei laut Frickmann 450 000 Euro auf den Bau des Gebäudes fallen und 130 000 Euro auf den Kauf des neuen Fahrzeuges. "Das bereits bestellt ist und vermutlich im August des kommenden Jahres zur Verfügung steht", sagte der Ortsbrandmeister. Für die Planung und Bauleitung des Gebäudes zeichnet Lange & Lossau Baubetreuungsgesellschaft aus Langwedel verantwortlich. Geschäftsführer Ingo Lossau ließ es sich am Dienstag auch nicht nehmen, die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Verwaltung zu loben. "Und auch die restliche Bauzeit werden wir noch gut hinbekommen."

Getrennte Umkleiden

Insgesamt beträgt die Fläche des gesamten Gebäudes rund 218 Quadratmeter, wie Peter Frickmann bei einem Rundgang erklärte. Zu finden sind getrennte Umkleideräume und Toiletten für Männer und Frauen, ein Aufenthaltsraum, ein Büro, ein Unterrichtsraum sowie eine Fahrzeughalle. „Das Gebäude ist mit dem alten Feuerwehrhaus nicht zu vergleichen.“ In direkter Nachbarschaft zum neuen Feuerwehrhaus steht das Schützenhaus des dortigen Schützenvereins.

Bereits Ende Januar 2019 haben die Arbeiten in Beppen mit der Vorbereitung des Bauplatzes begonnen. Ab März konnte dann erst einmal nicht aktiv gearbeitet werden, da das Baugenehmigungsverfahren und die Ausschreibungen liefen. Bis es dann schließlich im Juli dieses Jahr endlich losging. Nach den Erdarbeiten und der Verlegung der Strom- und Wasserversorgung folgte das Fundament, und die Arbeiter fingen damit an, die Mauer hochzuziehen.

Wann die Beppener Wehr schließlich in das neue Haus einziehen kann, steht noch nicht fest. Aber die Vorfreude ist sicherlich groß, wie Harald Hesse vermutete. „Ich kenne euer altes Feuerwehrhaus, daher kann ich mir gut vorstellen, dass ihr da raus wollt“, richtete er seine Worte an die zahlreichen Kameradinnen und Kameraden, die zur Grundsteinlegung gekommen waren.