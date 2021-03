Noch mehr Platz für Tiere in Not zu schaffen, das hat sich der Verein Arche Oyten für dieses Jahr als Ziel gesetzt. Denn die derzeitigen Kapazitäten auf dem Grundstück von Gründerin und Vorsitzenden Ivonne Sommer an der Achimer Straße sind langsam aber sicher ausgeschöpft. Fast 40 Tiere betreut sie dort, darunter Ziegen, Gänse, Katzen, Hasen, Igel oder Pferde. Für viele von ihnen ist es ein Gnadenplatz, denn ohne die Arche hätten sie wohl kaum noch ein Zuhause. Da ist etwa das halb-blinde Meerschweinchen, der Papagei mit verkrümmter Wirbelsäule oder das ausrangierte Turnierpferd. Genau solchen Tieren ein schönes restliches Leben ermöglichen zu können, darum geht es Sommer.

Und da diese Haltung natürlich artgerecht erfolgen soll, „haben wir für dieses Jahr noch sehr viel vor“. Neben einer Überdachung für die Pferde soll insbesondere der Außenbereich vergrößert werden, wofür ein neuer Zaun an den Grundstücksgrenzen errichtet werden muss. Für den kleinen Verein, der sich erst vor rund einem Jahr gegründet hat und momentan 15 Mitglieder zählt, natürlich eine finanzielle Herausforderung. Denn schließlich lebt der Verein hauptsächlich von Spenden, und dem, was Sommer auch noch selbst aus eigenen Mitteln hineinsteckt. Alleine für Futter müssen monatlich 500 bis 1000 Euro bezahlt werden und bei Tierarztrechnungen können schnell einmal zusätzliche hohe Summen zusammenkommen. Daher müsse auch immer eine gewisse Rücklage vorhanden sein.

Sommer hat sich komplett dieser Aufgabe verschrieben und investiert neben ihren finanziellen Ressourcen auch große Teile ihrer Freizeit für das Arche-Projekt. Bereut habe sie den Schritt bisher aber überhaupt nicht, im Gegenteil. „Wenn man ein total verwahrlostes Tier aufpäppeln kann, das gibt einem schon viel“, sagt sie. Außerdem habe es in der Vergangenheit bereits „sehr viel Anerkennung“ für die Arbeit gegeben. Ohnehin sei es gelungen, die Arche ziemlich schnell in der Region bekannt zu machen. Und so häufen sich auch die Anfragen, ob sie für den ein oder anderen Vier- oder Zweibeiner nicht noch ein Plätzchen hätte. Grundsätzlich versuche Sommer aber dann in vielen Fällen erst einmal, eine andere Lösung zu finden und durch ihre Kontakte zu vermitteln.

Unvermittelbare Fälle und Wildtiere

Denn die Tiere, die bei der Arche in Oyten landen, werden in der Regel nicht mehr wie in einem Tierheim weitervermittelt. Hauptsächlich sind es die unvermittelbaren Fälle, denen sich Sommer dann annimmt und die dann auch bis zu ihrem Tod bei ihr bleiben. Nur bei Wildtieren, wie bei Igeln oder im vergangenen Jahr auch bei einem Eichhörnchen, ist das anders. „Bei Wildtieren ist die höchste Priorität, dass sie wieder rauskommen“, erzählt Sommer. Dafür habe man auch eine Kooperation mit der Wildtierstation in Verden. Grundsätzlich sei es das Ziel der Oytenerin, jedem Tier helfen zu können – ganz egal wie groß oder klein.

Klingt nach einem Vollzeitjob, doch Sommer geht ganz normal an fünf Tagen in der Woche ihrer Arbeit im Einzelhandel nach und betreibt die Arche komplett nebenher. Ihren ursprünglichen erlernten Beruf als Pferdewirtin hatte sie wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben müssen. Doch die Liebe zu Tieren blieb und so entschloss sie sich, ehrenamtlich zu helfen. Angefangen hatte bereits alles 2017 mit einem Meerschweinchen, die Vereinsgründung erfolgte dann im April 2020. „Das war und ist viel Papierkram, aber dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten – wie Spendenquittungen auszustellen“, erzählt Sommer, deren Eltern sich ebenfalls im Vorstand engagieren.

Gerne hätte der Verein nach der Gründung schon mehr Aktionen angeboten, aber die Corona-Pandemie machten zum Beispiel ein Sommerfest oder Infostände bei Ortsfesten nicht möglich. Auch die Besuchsmöglichkeiten waren und sind sehr aufgrund der Bestimmungen sehr begrenzt. Dabei würde Sommer gerne Familien oder Senioren aus Altenheimen die Möglichkeit geben, ein bisschen Zeit mit den sehr zutraulichen Tieren zu verbringen. Und die Pandemie bereitet Sommer auch aus einem anderen Grund Sorgen. Denn viele Menschen hätten sich zu Lockdown-Zeiten ein Haustier angeschafft, ohne sich diese Entscheidung angemessen überlegt zu haben. Daher sei davon auszugehen, dass über kurz oder lang viele dieser Tiere wieder ein neues Zuhause benötigen – je nach Zustand dann eventuell auch bei der Arche in Oyten. „Diese Welle wird auch uns noch gehörig Probleme bereiten“, ist sich Sommer sicher. Umso wichtiger sei die Erweiterung des Areals. „Ich möchte vorbereitet sein.“



Weitere Infos zur Arbeit des Vereins, etwa zu den einzelnen Tieren und zu Spendenmöglichkeiten, gibt es im Internet unter www.arche-oyten.de.