Langwedel. Visitenkarten mit der neuen Telefonnummer seines Diensthandys kann Markus Duhme noch nicht herausgeben. Dabei sitzt der Geschäftsführer der Druckerei Mack in Langwedel doch direkt an der Quelle. „Die werden wir zwischendurch drucken, wenn es gerade passt“, sagt der 45-Jährige beiläufig. Visitenkarten können eben zur Nebensache werden, wenn ein Unternehmen vor einem derartigen Umbruch steht. Wie berichtet, wird die Traditionsfirma Langwedel bis Ende des Jahres verlassen und sich im Gewerbegebiet Bremer Kreuz niederlassen.

Die Kreisgemeinde verliert damit eines ihrer alteingesessenen Unternehmen. An der Großen Straße hatte 1947 alles begonnen – damals noch als Reiners Tabakfabrik GmbH. Bereits früh kamen der Druck von Formularen für die eigenen Produkte und Banderolen für Zigarettenpackungen dazu. „Dieser Bereich wurde ständig erweitert“, sagt Duhme, der vor zwei Jahren als Geschäftsführer in das Unternehmen einstieg. Als Computer in den 1980er- und 1990er-Jahren immer wichtiger wurden, begann die Ludwig Mack GmbH, wie die Druckerei später hieß, mit dem Druck von Computerformularen. Wer der Namensgeber des Unternehmens eigentlich war, weiß keiner mehr so recht. 1997 gab es in der Firmengeschichte nämlich einen großen Einschnitt: Die Ludwig Mack GmbH meldete Insolvenz an. Drei Unternehmer glaubten jedoch an den Fortbestand der Druckerei und wagten den Neuanfang.

Heute steht Mack-Druck laut Duhme für ein erfolgreiches, modernes Unternehmen, das mit dem Druck von unter anderem Formularen, Lieferscheinen, Kaufverträgen, Briefbögen und Visitenkarten eine Nische gefunden hat. Zu den Stammkunden zählen demnach namhafte Autohersteller, Versicherungen und Möbelhäuser. Die Druckerei liefere mit eigener Logistik bundesweit aus. Die vier Druckmaschinen laufen dabei im Zweischichtbetrieb von sechs in der Früh bis Mitternacht. Nur freitags stoppen sie bereits früher. „Die Mitarbeiter haben sich damals für den kurzen Freitag ausgesprochen“, sagt Markus Duhme. Und schiebt umgehend hinterher: „Sie sind das Herz des Unternehmens.“

Deshalb habe Mack-Druck ursprünglich unbedingt in Langwedel – oder zumindest im Landkreis – bleiben wollen. „Die meisten Mitarbeiter wohnen hier oder umzu“, sagt Duhme. Bis zur neuen Halle am Bremer Kreuz, in der früher eine Großbäckerei ansässig war, sind es vom jetzigen Standort aus 19 Kilometer. Noch vertretbar, sagt der Druckerei-Chef. Die Verbundenheit der 24 Mitarbeiter zum Unternehmen sei groß. Im Schnitt sind sie seit 20 Jahren dabei. „Das ist aber auch unsere Achillesferse“, räumt Duhme ein. Fachkräfte für Druckmaschinen seien in Langwedel schwer zu finden. Umso mehr verspricht er sich vom neuen Standort in Bremen. Nach einer kurzen Umbauphase soll der neue Sitz im vierten Quartal des Jahres bezogen werden.

Der studierte Betriebswirt Duhme möchte die Marke Mack-Druck weiterentwickeln. Dafür fehlt auf dem jetzigen, 2600 Quadratmeter umfassenden, Betriebsgelände an der Großen Straße aber der Platz. Perspektivisch werde man sich nach etwas Größerem umsehen, hatte Duhme dem Eigentümer der Immobilie signalisiert. Dass mit der Specht-Gruppe aus Bremen, die dort eine Seniorenresidenz plant, nun so schnell ein Nachfolger gefunden wurde, hatte den Geschäftsführer dann doch überrascht. Im November erfuhr er, dass sein Unternehmen bis Ende 2018 raus muss.

Landwedel und Verden hätten ihm keine geeigneten Flächen anbieten können. Die Verwaltung Langwedels hatte Mack-Druck und einen Investor miteinander ins Gespräch gebracht. Die Fläche sei aber zu groß gewesen, sagt Duhme. In Achim habe es dann zwar ein entsprechendes Grundstück gegeben. Dort hätte das Unternehmen dann aber selbst bauen müssen. Allein für die Genehmigungen wären dann bis zu sechs Monate ins Land gegangen. Zeit, die das Unternehmen nicht hat. „Ich werde nichts tun, was das Unternehmen gefährdet. Da bin ich ein typischer Bremer Kaufmann“, sagt Duhme, der in der Hansestadt aufgewachsen und dort in die Lehre zum Papierkaufmann gegangen ist.

Die Halle am Bremer Kreuz kam der Traditionsfirma sehr gelegen, zumal sie auch noch erweitert werden kann. An der Substanz muss nichts verändert werden. Das Fundament, auf dem einst schwere Backöfen standen, ist für die Druckmaschinen ausgelegt. Auf den 3000 Quadratmetern wird auch die neue Druckmaschine mit UV-Trocknung endlich Platz finden können. Mit dieser und einem Onlineshop für Kunden, der 2019 kommen soll, möchte Duhme das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs halten. Dann nur nicht mehr in Langwedel.