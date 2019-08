Auf dem Gelände zwischen Achim und Oyten soll wohl nach wie vor eine Gewerbehalle entstehen – nur das Wann ist fraglich. (Christian Butt)

Achim. Die Nachricht kam dieser Tage überraschend: Projektentwickler Panattoni Europe errichtet in Verden eine 60 000 Quadratmeter große Logistikfläche und investiert dort über 60 Millionen Euro (wir berichteten). Panattoni – da war doch was? Etwa ein Jahr ist es her, dass Vertreter von Panattoni Europe ihren Auftritt im Achimer Rathaus hatten und mit dem Vorschlag einer 35 000 Quadratmeter großen Gewerbehalle auf dem Gelände der ehemaligen Raketenstation zwischen Achim und Oyten nicht nur die Achimer Planungspolitiker überzeugt hatten, den Bebauungsplan zu ändern. Sie stießen mit ihren Plänen auch auf große Gegenliebe in den Verwaltungen in Achim und Oyten. Denn die Nachnutzung des brachliegenden Areals in Embsen hatte zwischenzeitlich für Proteste aus der Gemeinde Oyten gesorgt, da ein Wertstoffhof im Gespräch war.

Nun ist der Name Panattoni im Kreis Verden wieder aufgetaucht, allerdings viel weiter südlich als in Embsen. Hat sich das Vorhaben auf dem Grenzgebiet zwischen Achim und Oyten damit erledigt? „Nein“, sagt Rolf Meyer, Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Verden, der das Gelände im Embsen gehört. Seinen Worten nach gibt es keinen neuen Sachstand, die Dinge liefen wie besprochen, das Projekt befindet sich in der Warteschleife. „Aber das war vorher klar, dass die Stadt Achim dieses Vorhaben nicht so schnell bearbeiten kann“, erzählt Meyer. Demnach könnte 2020 etwas vorangehen, „das wussten wir aber vorher“. Nach wie vor sei er mit Panattoni im Austausch und befände sich in der „Abarbeitungsphase“, wie er sagt.

Wie Projektentwickler Panattoni Europe den Stand der Dinge mit Blick auf die Ex-Raketenstation einschätzt und ob es einen Zusammenhang mit dem Investment in Verden gibt, ist nicht zu erfahren. „Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir leider keine weiteren Angaben zu dem Projekt machen“, heißt es von Sprecherin Antonia Jenssen lediglich dazu.

Der Verwaltung fehlen Fachkräfte

Achims Erster Stadtrat Bernd Kettenburg sagt, dass die Stadtverwaltung schön länger keinen Kontakt mehr zu Meyer/Panattoni wegen der früheren Raketenstation hatte, aber dass dies nicht verwunderlich sei. „Wir hatten direkt deutlich gemacht, dass wir die Prioritäten nur nacheinander abarbeiten können und, dass wir dieses Bauleitplanverfahren zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen.“ Das Projekt sei im Rathaus „latent“ präsent. Angesichts einer Fülle von größeren Bauvorhaben reiche die personelle Ausstattung der Verwaltung in diesem Bereich momentan einfach nicht aus, noch mehr Verfahren parallel zu bearbeiten.

Es ist aber laut Kettenburg auch nicht leichter geworden, entsprechende Fachkräfte zu finden. Bereits bei einem Pressegespräch im Frühjahr hatten Bürgermeister Rainer Ditzfeld und sein Stellvertreter Kettenburg erklärt, dass kaum Bauingenieure zu bekommen seien, weil öffentliche Verwaltungen finanziell nicht mit dem Privatsektor mithalten können. Auch Achim ist an den Tarif für den öffentlichen Dienst gebunden.

Wenn die große Gewerbehalle zwischen Achim und Oyten in den nächsten Jahren realisiert werden kann und der Bebauungsplan geändert ist, dürfte sie aus Sicht von Panattoni insbesondere für Logistiker interessant sein. Wie Panattoni-Führungskräfte im Sommer 2018 der Achimer Politik erklärt hatten, könnte die Halle auch flexibel aufgeteilt werden und für mehrere Betriebe nutzbar sein.

Die Gemeinde Oyten sitzt bei diesem Achimer Ansiedlungsvorhaben mit im Boot, weil nur über das angrenzende Oytener Gewerbegebiet eine Zuwegung zur Gewerbehalle erfolgen könnte. Vom zehn Hektar großen Gelände liegen rund sieben Hektar auf Achimer Gebiet, der kleinere nordwestliche Teil gehört zu Oyten. Der Achimer Rat hatte 2012 einen Solarpark dort beschlossen, der nie realisiert wurde.