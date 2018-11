Zukünftig gilt im Bereich des Pflegeheimes Rathjen von 7 bis 20 Uhr Tempo 30. (Björn Hake)

In den vergangenen Monaten waren aus der Oytener Politik einige Anträge gestellt worden, die für mehr Verkehrssicherheit in der Gemeinde sorgen sollen. Für die Umsetzung der Ideen bedarf es allerdings einer verkehrsbehördlichen Anordnung des Landkreises. Nun gab es vom dort zuständigen Fachdienst auf einen Schlag gleich mehrere Antworten auf die Anträge. Und zusammenfassend lässt sich festhalten: In vier Fällen erteilt der Landkreis den Oytener Plänen eine Absage, nur zweimal gibt er grünes Licht.

Im August hatten alle Gemeinderatsfraktionen den Antrag der SPD befürwortet, an der Kreuzung Achimer Straße/Dorfstraße/Mühlenweg an der Ampel ein Kamerasystem anzubringen, das bei Bedarf auf die Rotphase schaltet, um so besseren Querungs- und Einmündungsverkehr aus der Dorfstraße und dem Mühlenweg zu ermöglichen. Um den tatsächlichen Bedarf festzustellen, hatte der Landkreis eine Verkehrszählung angeordnet. Diese ergab, dass aus der Dorfstraße und dem Mühlenweg nur alle zwei bis drei Minuten ein Fahrzeug nach links auf die Achimer Straße (L 158) abbiegt. „Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ist hier nicht zu erkennen“, heißt es in der Stellungnahme der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Durch die beiden Ampelkreuzungen an der L 167/L 168 und am Autobahnzubringer zur A 1 sowie durch die von Fußgängern genutzte Bedarfsampel im betroffenen Bereich gebe es für Linksabbieger genügend Zeitfenster zum Abbiegen. Viel mehr sei zu befürchten, dass eine zusätzliche „Rotschaltung“ auf Unverständnis bei den Verkehrsteilnehmern trifft, die auf der Landesstraße unterwegs sind. Daher kommt die Behörde zu dem Schluss, dass keine ausreichenden Gründe für eine Änderung vorliegen und der Antrag abzulehnen ist. Eine Empfehlung, der sich der Landkreis anschließt.

Ortsschilder werden nicht verstellt

Abgelehnt wurde auch der von der Politik bereits im März mehrheitlich gefasste Antrag, die Ortstafeln auf der Landesstraßen 167 und 168 zu versetzen. Dieses Anliegen geht auf zwei Anträge der Grünen-Fraktion zurück, zur Abstimmung kam am Ende eine Art Kompromisslösung, bei der die Ortsschilder zwar vorverlegt werden, aber nicht ganz so extrem, wie es die Grünen ursprünglich befürwortet hatten. Konkret wurde politisch angeregt, das Ortsschild auf der L 167 zukünftig in Höhe der Kreuzung zur Straße An der Autobahn aufzustellen und das Schild auf der L 168 in den Bereich zwischen der Achimer Straße und dem Mühlendamm zu verlegen.

Bei der Ablehnung dieses Vorhabens vom Landkreis bezieht sich dieser auf die Straßenverkehrsordnung, in der es heißt, dass die Ortsschilder dort aufzustellen sind, „wo ungeachtet einzelner unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt“. Und sowohl an der L 168, wie auch an der L 167 spiegeln die derzeitigen Positionen der Schilder diese Vorschrift wieder. Eine Versetzung hingegen würde laut Landkreis „in keiner Weise den in der Straßenverkehrsordnung beschriebenen Kriterien entsprechen“. Hinzu komme, dass auf dem Abschnitt auf der L 167 ohnehin Tempo 50 ausgewiesen ist, sodass eine Versetzung des Ortsschildes ohnehin keine Geschwindigkeitsveränderungen mit sich bringen würde.

Der Oytener Arbeitskreis für Querungshilfen hatte sich derweil dafür ausgesprochen, zwei zusätzliche Fußgängerüberwege Am Triften (Kreisstraße 2) einzurichten: einen in Höhe des Heimathauses und einen in Höhe der Einmündung zur Bertolt-Brecht-Straße. Auch zu diesem Anliegen hat der Landkreis nun eine Stellungnahme abgegeben. Demnach müssen für das Anlegen eines Zebrastreifens diverse Kriterien erfüllt werden: Verkehrsstärken von mindestens 200 bis 300 Fahrzeugen in der Spitzenstunde, Querungszahlen von rund 50 Personen in der Spitzenstunde und die Sichtbarkeit von 100 Metern nach einer Kurve.

Zebrastreifen Am Triften

„Vor diesem Hintergrund und den vorliegenden Zahlen einer Verkehrszählung kommt lediglich eine Querungshilfe im Bereich der Berthold-Brecht-Straße in Betracht“, teilt der Landkreis mit. Diese sollte nahe der Einmündung Bockhorster Dorfstraße angeordnet werden, da auch dort Schüler die Straße auf dem Weg zur Bushaltestelle überqueren. Ein Fußgängerüberweg im Bereich des Heimathauses könne nicht empfohlen werden, „da die Querungszahlen nicht annähernd das notwendige Maß erreichen“.

Doch auch ohne Zebrastreifen sollte zukünftig, so die Prognose vom Landkreis, eine Querung der Kreisstraße nahe des Heimathauses besser möglich sein. Das hat mit einem weiteren Antrag aus der Oytener Politik zu tun, für den der Landkreis nun grünes Licht gegeben hat: der Geschwindigkeitsreduzierung von 50 auf 30 km/h im Bereich des Alten- und Pflegeheimes Rathjen. Auf einer Streckenlänge von etwa 160 Metern soll zukünftig im Zeitraum von 7 bis 20 Uhr diese Regelung gelten. Der Landkreis teilt mit, dass die Verkehrszeichen baldmöglichst angebracht werden sollen.