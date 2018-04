Achim. Die Kläranlage in Achim bekommt ein neues Zulaufpumpwerk. Das hat der Ausschuss für Abwasserbeseitigung am Dienstag beschlossen. Rund 475 000 Euro soll die Baumaßnahme kosten. Zur Debatte standen bei der Sitzung vier Sanierungsvarianten sowie ein Neubau des Zulaufpumpwerkes, die das beauftragte Ingenieurbüro vorstellte. Bevor der Ausschuss darüber abstimmte, ging es aber erst einmal hoch hinaus. Bei der Besichtigung der Kläranlage führte der Weg die Ausschussmitglieder auch auf den über zehn Meter hohen Faulturm der Anlage.

Uwe Schmoecker, der im Rathaus für die Abwasserbeseitigung zuständig ist, führte gemeinsam mit Betriebsleiter Frank Berlage über die Anlage und erläuterte die einzelnen Stufen der Wasserklärung. An der ersten Station, dem Wasserzulauf, betrachteten die Ausschussmitglieder auch direkt das „Corpus delicti“, das Zulaufpumpwerk. Von dort muss das Abwasser aus der Kanalisation an drei Stellen der Kläranlage gepumpt werden.

Das Problem des Bauwerks ist: Es ist über 50 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Standards. „Seit es in den Jahren 1964/1965 errichtet wurde, sind nur kleinere Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen worden“, sagte Berlage. Die Maschinentechnik wurde Anfang der 80er Jahre erneuert, 1995 wurden Teile der Pumpen repariert und ersetzt. Zuletzt wurde Ende der 90er Jahre der Südtrassenkanal angeschlossen. Zusätzlich zu dem Abwasser aus Achim klärt die Anlage Wasser aus Etelsen und Cluvenhagen. „Das Wasser kommt von zwei Seiten und die drei Pumpen reichen nicht mehr aus“, betonte er.

Außerdem sei die bautechnische Geometrie strömungsmechanisch ungünstig. Dadurch, dass unter den Pumpen Platz ist, sammeln sich dort Sedimente ab. Das führt dazu, dass das Bauwerk häufig gereinigt werden muss, was einen hohen Personalaufwand und damit auch hohe Kosten bedeutet. Zudem ist der Schutzanstrich im Pumpwerk schadstoffbelastet. Die Farbe beinhaltet Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Polychlorierte Biphenyle (PCB).

Der Auftrag an das Architekturbüro Frilling und Rolfs lautete nach Aussagen der Stadtverwaltung, eine kostengünstige Lösung zu entwickeln, welche die Betriebssicherheit, den Wartungs- und Reinigungsaufwand und den Energieverbrauch entsprechend berücksichtigt. Aus den vier vorgestellten Varianten, zwei Trockenpumpenvarianten, einer nassaufgestellten Pumpe mit Prerotation und dem Neubau des Bauwerks, eruierte der zuständige Ingenieur Thorsten Nullmeyer die Sanierung des Bauwerks und den Einbau einer nassaufgestellten Pumpe mit Prerotationsprinzip als Vorzugsvariante.

Nach seinen Berechnungen sei diese sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus technischen Gründen, die beste. Sein Büro hatte die Bausubstanz des Pumpwerks geprüft und diese für gut befunden. Daher riet er den Ausschussmitgliedern von dem rund 30 Prozent teureren Neubau ab. In der Sanierung sei das Abschleifen der schädlichen Beschichtung unter Absaugung vorgesehen. Auch die problematische Sedimentabsetzung, die derzeit mit hohem Personalaufwand in zweiwöchigem Rhythmus entfernt werden muss, fällt bei dieser Variante nicht mehr an. „Die Pumpen können vollkommen leer ziehen und Ablagerungen beseitigen“, sagte Nullmeyer.

Bau für 2018 geplant

Der Ausschuss votierte einstimmig für diesen Vorschlag. 2018 soll der Bau erfolgen und wie Schmoecker mitteilte, wird es keine Ausfälle des Klärwerks geben. Zwei Pumpenprovisorien überbrücken die vier bis sechs Monate, die die Sanierung des Bauwerks voraussichtlich dauern wird. „Auch eine Gebührenerhöhung ist nicht zu erwarten“, versicherte Schmoecker. Wenn die neuen selbstregulierenden Pumpen eingesetzt sind, versprechen sich die Mitarbeiter der Kläranlage weniger Personalaufwand und eine bessere Pumpleistung.

Uwe Schmoecker machte im Zusammenhang mit der Sanierung des Bauwerks deutlich, dass die restliche Kläranlage auf Wachstum ausgelegt sei und derzeit noch Kapazitäten habe. Seit im Jahr 2000 die biologische Reinigungsstufe, ein Verfahren, in dem dem Wasser nach der Entfernung der Schwimmdecke aus Schlacke, Mikroorganismen und in hoher Konzentration Sauerstoff zugeführt werden, sei die Anlage für 60 000 Einwohner angelegt. „Derzeit klären wir das Abwasser von 47 000 bis 50 000 Einwohnern. Die Aufgaben sind dabei primär, die Abwasserinhaltsstoffe aus dem Wasser herauszufiltern und den Klärschlamm aufzubereiten. „Das Wasser, das dann in die Weser geleitet wird, ist gutes, sauberes Wasser. Trinken würde ich es aber trotzdem nicht, dafür sind da noch zu viele pathogene Keime darin „, sagte Schmoecker.

Ein Problem, das die Kläranlage in Achim noch nicht angeht, ist die Entfernung von Medikamentenrückständen und Mikroplastik. „Dafür bräuchten wir Feinstfilteranlagen. Das ist ein Problem und für die Wasserqualität notwendig“, sagte Betriebsleiter Berlage. „Das Problem sind multiresistente Keime, die sich durch eine hohe Konzentration von Medikamentenrückständen bilden können“. Kürzlich hatten Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung am indischen Pharmastandort Hyderabad ergeben, dass die dort ansässigen Antibiotika-Fabriken durch mangelnde Abwasserreinigung mit zur Entstehung multirestistenter Bakterien beitragen. Obwohl in Achim keine Pharmafabriken stehen, gelangen durch Medikamenteneinnahmen Rückstände in die Gewässer. Schmoecker sagte, dass dieses Problem aber nicht von der Stadt Achim gelöst werden kann. „Dafür gibt es keine gesetzliche Grundlage. Für solch ein Milliardenprojekt müsste der Gesetzgeber nachrüsten“, sagte er.