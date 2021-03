An der Einmündung zur Bürgerstraße in Thedinghausen kann es schon mal brenzlig werden. Die CDU will den Radverkehr im Ortskern daher sicherer machen. (Björn Hake)

Die CDU-Fraktion in der Gemeinde Thedinghausen fordert mehr Sicherheit für Fahrradfahrer im Ortszentrum und hat ihr Anliegen in einem Antrag formuliert, der in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 23. März, behandelt werden soll. Den Christdemokraten um ihren Fraktionsvorsitzenden Arno Thalmann geht es vor allem um zwei Abschnitte, für die sie von der Verwaltung Lösungsvorschläge haben möchte. Das ist zum einen die Strecke aus Richtung Rathauspark über die Einmündung Bürgerstraße bis zur Schulstraße. Und zum anderen die Einmündung Bahnhofstraße in die Syker Straße.

Warum die CDU-Fraktion sich gerade diese Abschnitte ausgesucht hat, hat sie in dem Antrag auch bereits begründet. So schreiben die Christdemokraten, dass für Fahrradfahrer, die aus Richtung Lunsen kommend den Radweg benutzen, die Situation ab Einmündung Bürgerstaße nicht mehr deutlich geregelt sei. „Das letzte Verkehrszeichen befindet sich auf Höhe der Bushaltestelle am Rathauspark und zeigt einen Fußweg mit ,Radnutzung erlaubt' an. Ab der Einmündung Bürgerstraße bis hin zur Einmündung Bahnhofstraße findet sich entlang der gesamten Strecke kein weiteres Schild für den Radverkehr“, schreibt die CDU. Somit ende die „Radnutzung-erlaubt-Regelung“ unmittelbar an der Einmündung Bürgerstraße. „Gerade in diesem Kurvenbereich ist das Einscheren in den Verkehr auf der Straße aber besonders gefährlich.“

Klar erkennbare Regelung

Als problematisch sieht die CDU, dass sich der „optisch breite Fußweg zunächst zum Weiterfahren“ anbiete. „Jedoch wird dieser dann im weiteren Verlauf immer enger und führt an den Engstellen direkt an mehreren Hauseingängen vorbei, aus denen plötzlich Fußgänger auf den Weg treten könnten.“ Laut CDU wäre es deshalb gut, hier für den Radverkehr eine klar erkennbare Regelung zu haben, an welcher Stelle man auf die Straße wechseln sollte. Als möglichen Lösungsansatz nennt die Fraktion eine klare Beschilderung, die noch durch Markierungen/Richtungspfeile unterstützt werden sollte.

Über den zweiten von der CDU ins Auge gefassten Abschnitt schreiben die Christdemokraten, dass für Autofahrer, die aus der Bahnhofstraße kommend in die Syker Straße einbiegen wollen, die Sicht auf sich nähernde Fußgänger oder Radfahrer aus Richtung Gesundheitspunkt und Firma Eggers stark eingeschränkt sei. „Im Spiegel erscheinen die Fußgänger und Radfahrer nur sehr klein. Die Markierung der Haltelinie für die Stop-Regelung an der Stelle wird oftmals recht zügig angefahren und teils überfahren, um einen besseren Blick zu haben.“

Situation entschärfen

Für die Fahrradfahrer wiederum stelle der Weg über die Einmündung eine gerade, direkte und offensichtlich vorfahrtsberechtigte Verbindung dar, die dazu einlade, ohne anzuhalten, darüber zu fahren. „Wenn dann beide, Auto und Fahrradfahrer, derart zügig auf den Punkt zufahren, kommt es zu gefährlichen Schrecksituationen, besonders bei Radfahrern, die leicht zum Sturz führen können.“ Um die Situation zu entschärfen, schlägt die CDU vor, den Überweg deutlich zu markieren. Zusätzlich könnte eine „Verschwenkung“ der Straße die Radfahrer dazu bringen, die Geschwindigkeit zu reduzieren und sie auch besser sichtbar zu machen für Autofahrer.

Neben dem Antrag der CDU-Fraktion sollen während dieser Ratssitzung aber noch weitere Themen behandelt werden. So steht laut Tagesordnung unter anderem die Vorstellung der Ergebnisse der Befragung der Einwohnerschaft zum Haus auf der Wurth auf der Agenda, Ersatzpflanzungen für entnommene kommunale Bäume sowie die Teilnahme an Ratssitzungen mittels Videokonferenz.



Die Sitzung des Gemeinderates Thedinghausen findet am Dienstag, 23. März, statt. Beginn in der Gustav-England-Halle ist um 19.30 Uhr. Wie übliche haben Bürgerinnen und Bürger zu Beginn und am Ende der Ratssitzung die Möglichkeit, Fragen an Verwaltung und Politik zu stellen.