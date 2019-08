Myriam Trapp, Kai Schiffbach und Alexandra Borić (von links) stehen an der Gudewill-Schule künftig in der ersten Reihe. Mit einer gemeinsamen Teamidee wollen sie die Jugendlichen in eine sichere Zukunft führen. Unterstützt werden sie dabei von Andreas Haulick, Imke Thielker, Florian Stabrey und Marcus Dell (hintere Reihe, von links). (Björn Hake)

Die Berufsberatung an der Gudewill-Schule in Thedinghausen findet künftig in einer veränderten Form statt. Neu wird sein, dass die Schüler mehr Ansprechpartner erhalten. Nun ist nicht mehr nur ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit vor Ort, sondern jeweils auch ein Vertreter des Jobcenters sowie des Fachdienstes Jugend und Familie anwesend. Geplant ist eine enge Verzahnung, wodurch die Unterstützung in Sachen Berufswahl effektiver und zielgerichteter ablaufen soll.

„Die drei Institutionen entwickeln eine gemeinsame Teamidee, sonst arbeiteten die drei Behörden nach Regularien zusammen“, erläuterte Imke Thielker, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit. Weil Letzteres bisher gängige Praxis war, wird das neue Konzept zunächst einmal auch nur als Projekt unter dem Namen „Finde deinen Beruf“ umgesetzt. Es ist allerdings nicht gänzlich neu, das Konzept findet auch in Verden und Dörverden seine Anwendung. „Mit Erfolg. Dort haben wir eine Beratungsdichte von hundert Prozent“ meinte Kai Schiffbach bei einem Pressetermin. Er ist der zuständige Mitarbeiter des Jobcenters, der das Projekt dort begleitet und auch in Thedinghausen dafür eingesetzt wird.

Eine Sprechstunde pro Monat

An der Gudewill-Schule trifft er auf Myriam Trapp vom Fachdienst Jugend und Familie und Alexandra Borić von der Agentur für Arbeit. Das Dreiergespann übernimmt dort die Berufsberatung der Schüler. Im nächsten Schuljahr wird es sich um die Achtklässler kümmern, die Jahre danach soll das Projekt auf die neunte und zehnte Klasse ausgeweitet werden. Geklärt ist auch der Ablauf. „Wir bieten einmal pro Monat eine Sprechstunde an“, sagte Schiffbach. Weitere Besuche in der Schule seien hiermit nicht ausgeschlossen, bei Bedarf könne das Dreiergespann auch an anderen Tagen vor Ort sein.

Vom Angebot der drei Institutionen sollen alle Schüler der achten Klasse profitieren. Angestrebt sei eine individuelle Beratung für sie. „Die Schüler werden über Möglichkeiten, Hindernisse und Tücken informiert. Es wird jeweils gecheckt: Wo steht der Schüler?“, beschrieb Imke Thielker. „Das geht dann von 'Ich weiß nicht, was ich werden soll' bis zum Ausbildungsplatz. Bei uns geht keiner verloren, wir unterstützen alle Schüler“, ergänzte Myriam Trapp vom Fachdienst Jugend und Familie.

Nähe aufbauen

Dabei wolle das Trio mit der Zeit eine Nähe aufbauen, um so einen Vorteil des Konzeptes auszuschöpfen. „Es ist ein wichtiger Aspekt, dass vertraute Gesichter vor Ort sind“, meinte Insa Sanders vom Fachdienst Jugend und Familie. Dies sei hilfreich, um den Schülern die Hemmnisse zu nehmen. Imke Thielker: „Für sie soll es das einfacher machen, wenn das Team vor Ort ist. Schließlich sind die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter keine positiv behafteten Orte. Die Jugendlichen sollen wissen: Wenn ich Ratschläge brauche, dann habe hier in der Schule die Ansprechpartner.“

Marcus Dell, Schulleiter der Gudewill-Schule in Thedinghausen, zeigte sich beim Pressetermin vom neuen Prozedere überzeugt. „Die Dinge zusammenfließen zu lassen, macht viel mehr Sinn. Gerade für die Schüler, die schwächer unterstützt werden, ist das gut“, sagte er. Als Direktor der Schule könne er zu einer höheren Effektivität der Gespräche beitragen. Das deutete Imke Thielker, Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit an. „Wenn die achte Klasse anfängt, dann hat die Schule hoffentlich viel Berufsorientierung in der Wege geleitet. Der Startschuss sollte da schon gefallen sein.“ Unabhängig davon sollte künftig an der Gudewill-Schule in Thedinghausen zum Thema Berufsberatung keine Frage mehr unbeantwortet bleiben, das betonte Florian Stabrey, Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit. „Dadurch, dass die Drei in der Schule sind, kann gleich alles vor Ort geklärt werden.“