Unter anderem an der Straße Herrenkamp sorgen am Straßenrand geparkte Fahrzeuge für Verkehrsbehinderungen. (Björn Hake)

Um Ärgernisse mit sowohl fahrenden als auch parkenden Fahrzeugen im Flecken Langwedel und wie diese behoben werden könnten, ging es am Dienstagabend in der Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschusses. So haben sich die Verwaltung und Politik darüber Gedanken gemacht, wie die Verkehrsteilnehmer dazu bewegt werden können, sich an die Geschwindigkeitsvorgaben im Gemeindegebiet zu halten. Holger Thöle (WGL) hatte etwa einen Antrag gestellt, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufzufordern, die L 158 in Langwedel in Höhe der Ortstafel aus Richtung Verden kommend, mit einer Schraffierungsmarkierung zu verengen.

Dies solle die Verkehrsteilnehmer „zu einer aktiven Verminderung ihrer Geschwindigkeit animieren“, erklärte Thöle. Ähnliche Markierungsarbeiten wurden von der Landesbehörde etwa auf der L 180 im Landkreis Celle getätigt. „Hierbei soll der Einfluss der Markierung auf das Geschwindigkeitsniveau untersucht werden“, heißt es von der Langwedeler Verwaltung, die sich auf die Stellungnahme der Behörde bezieht. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Daher hat die Politik den Antrag zunächst zurückgestellt. Die Landesbehörde hat jedoch schon angemerkt, dass sie keinen Bedarf sieht, weitere Maßnahmen am Ortseingang Langwedel zu ergreifen.

Neue Geschwindigkeitsmessgeräte

Auf der Agenda stand am Dienstag außerdem ein Antrag der CDU-Fraktion auf Anschaffung von zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgeräten. Solche am Straßenrand aufgestellten Geräte, die die die km/h-Zahl anzeigen, „können Geschwindigkeitsüberschreitungen lindern und gleichzeitig das Bewusstsein für das eigene Verkehrsverhalten schärfen“, hatte die CDU erklärt. Jochen Davids (CDU) betonte in der Sitzung den „erzieherischen Charakter“ der Geräte.

Seit Juni hatten die einzelnen Ortsräte über die Sinnhaftigkeit solcher Anschaffungen debattiert, nur in Völkersen votierte man dagegen. Denn dort hat die Dorfgemeinschaft bereits ein solches Gerät angeschafft. „Ich glaube schon, dass die Dinger helfen können“, berichtete Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer von den bisherigen Erfahrungen. Mehrheitlich sprach sich der Ausschuss dafür aus, zwei Messgeräte im Wert von insgesamt rund 7000 Euro anzuschaffen, die dann nach Bedarf im ganzen Gemeindegebiet aufgestellt werden können. Eine gute Nachricht in Sachen Verkehrssicherheit durch geringere Geschwindigkeiten hatte Bürgermeister Andreas Brandt noch im Gepäck. Denn der Landkreis Verden und die Straßenbaubehörde überlegen, auf der Landesstraße zwischen Cluvenhagen und Daverden ein Tempolimit von 70 km/h einzuführen.

Parksituation bereitet Sorgen

Sorgen bereitet den Langwedelern aber auch die Parksituation. Durch die Wohnraum-Innenverdichtung wird vielerorts verstärkt der öffentliche Verkehrsraum als Parkfläche genutzt, da auf den Grundstücken selbst nicht ausreichend Platz dafür ist. Bei den derzeit geplanten neuen Baugebieten sind es auch immer wieder die derzeitigen Anwohner, die Befürchtungen äußern, dass die Straßen immer mehr zugeparkt werden. „Bei allen Bebauungsplänen war die Diskussion, dass zu wenig Parkplätze geschaffen werden“, betonte auch Wolfgang Ewert (SPD) noch einmal. Um dem entgegenzuwirken, hat die SPD-Fraktionen einen Antrag darauf gestellt, künftig zwei Stellplätze je Wohneinheit festzusetzen. Bisher wurde sich in Langwedel an der Niedersächsischen Bauordnung orientiert, die für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften jeweils einen und für Mehrfamilienhäuser 1,5 Einstellplätze je Wohneinheit vorsieht.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder sprach sich für diese neue Festsetzung aus und sodann wurde diese Änderung auch in einige der derzeitig laufenden Änderungsverfahren für Bebauungspläne zur Schaffung von Wohnraum eingebracht. Für die Etelser Gebiete „Berkels-Ost“, „Südlich der Bahn“ und „Alter Moorweg“ wurde die Regelung mit zwei Stellplätzen festgesetzt. Aber auch für bestehende Bebauungspläne soll geprüft werden, inwieweit diese Forderung noch durchgesetzt werden kann. Die Idee einer Stellplatzsatzung kam dafür im Ausschuss zur Sprache. Ob und in welcher Form diese für den Flecken Langwedel sinnvoll ist, soll nun die Verwaltung prüfen.