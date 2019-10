Das Wohnraumversorgungskonzept hatte im Jahr 2017 einen Bedarf von rund 530 Wohnungen in Achim prognostiziert. (Cindy Riechau)

„Es ist eine Handlungsempfehlung“: Mit diesen Worten besänftigte die damalige Achimer Stadtplanerin Monika Nadrowska im Frühjahr 2017 die Skeptiker des Wohnraumversorgungskonzeptes. Insbesondere die CDU hatte zu dieser Zeit Bedenken, dass mit dem Konzept, das unter anderem eine Quote für sozialen Wohnungsbau in städtebaulichen Verträgen empfiehlt, Bauherren dazu verpflichtet würden, eine Mindestzahl ihrer Wohnungen als preisgünstig auf den Markt zu bringen.

Beschlossen wurde das Konzept damals dennoch vom Rat. Und auf Grundlage dieses Beschlusses hat die Achimer Verwaltung, wie berichtet, mit Investoren von zwei größeren Vorhaben – nämlich dem Lieken-Quartier und dem Runken-Quartier – bereits eine Quote von 20 Prozent an gefördertem Wohnungsbau verhandelt und beim Lieken Quartier auch vertraglich vereinbart.

Hoher Bedarf

Der SPD-Fraktion geht das allerdings nicht weit genug. Sie hat daher beantragt, die Quote des Anteils für bezahlbaren Wohnraum bei größeren Neubauvorhaben von 20 auf 25 Prozent anzuheben. Die jüngere Vergangenheit habe gezeigt, dass die bisherige Quote nicht ausreiche, um die Bedarfe nach kleineren bezahlbaren Wohnungen zu decken. Immerhin hatte das Wohnraumversorgungskonzept im Jahr 2017 einen Bedarf von rund 530 Wohnungen – davon 225 Mietwohnungen, die überwiegend kleinere Wohnungen für alle Altersgruppen umfassen sollen – prognostiziert. Knapp 135 Mietwohnungen sollen einkommensschwachen Haushalten zugutekommen.

Mit Blick auf diese Aufgabe steht die Verwaltung einer Erhöhung der Quote auf 25 Prozent offenbar durchaus positiv gegenüber. Das zumindest geht aus ihrer Antwort auf den Antrag hervor. Und sie würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, um das Ganze verbindlicher zu machen. So schlägt die Verwaltung vor, „die Quote für den Anteil an gefördertem Wohnraum nach dem Wohnraumförderprogramm des Landes Niedersachsen bei neuen Baugebieten auf 25 Prozent zu erhöhen und als verbindlich zu beschließen“. Nur in begründeten Ausnahmefällen dürfe dann davon abgewichen werden.

Andere Kommunen schon weiter

Bisher ist dieser Grundsatzbeschluss in Achim nämlich noch nicht gefasst worden. „Aus Sicht der Stadt wird das jedoch als sinnvoll erachtet, um die Verhandlungsposition gegenüber Investoren weiter zu stärken“, heißt es in der Vorlage. Auch andere Kommunen würden diesen Weg schon gehen. „Im Gebiet des Kommunalverbundes stellen vier weitere Kommunen eine Quotenforderung in Bezug auf den geförderten Wohnungsbau bei der Umsetzung von Wohnvorhaben durch Investoren“, teilt die Verwaltung mit. In Bremen liege diese Quote bei 20 bis 30 Prozent, in Lilienthal bei 15 bis 20 Prozent, in Verden bei 20 Prozent und in Weyhe bei zehn Prozent. Das gehe aus Zahlen des Kommunalverbundes aus dem September dieses Jahres hervor.

„Die Auswertung der Praxisbeispiele außerhalb der Stadt Achim zeigt auf, dass geförderter Wohnungsbau am schnellsten auf kommunalen Grundstücken und in Kooperation mit einer kommunalen beziehungsweise regionalen Wohnungsbaugesellschaft entstehen kann“, schreibt die Verwaltung. Entsprechende Flächenpotenziale in Achim habe man in der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Sozialer Wohnungsbau“ bereits erörtert. Doch auch hier schlägt die Verwaltung vor, noch mehr zu tun und „die Suche nach geeigneten Grundstücken für die Schaffung von solchem Wohnraum zu intensivieren und priorisieren“, um dann dem Rat gegebenenfalls notwendige Beschlüsse wie Grundstückskäufe oder Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften zur schnellen Entwicklung vorzulegen.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 22. Oktober, steht sowohl der Antrag der SPD als auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf der Tagesordnung.