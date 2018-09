Auf dem Gelände der Grundschule in Uesen laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Zum Beginn des neuen Schuljahres sollen sie abgeschlossen sein. (Klama)

Achim. Ein offenes Ganztagsmodell soll es werden. Das schreibt der Schulleiter der Grundschule Uesen jetzt in einem Brief an die Achimer Verwaltung. Gleichzeitig drückt Nils Reineke allerdings auch ein wenig auf die Bremse. Denn eine Einführung des Ganztagsmodells bereits zum kommenden Schuljahr hält der Leiter nicht mehr für umsetzbar.

Bereits im Vorfeld hatte es von Seiten der Politik und besorgter Eltern, wie berichtet, Forderungen gegeben, das Ganztagsmodell nicht verpflichtend einzuführen. So plädierte beispielsweise die CDU-Fraktion dafür, die Achimer Familien selbst entscheiden zu lassen, welches Betreuungskonzept für sie am besten geeignet ist. Das biete nur der offene Ganztag. „So haben die Eltern, die berufstätig sind, ein gutes Angebot. Eltern, die ihre Kinder gerne nachmittags zu Hause betreuen wollen, können dies aber auch tun“, formulierte die Vorsitzende Isabel Gottschewsky vor einigen Wochen in einem Schreiben.

Und genau dieses Konzept will die Schule nach Rücksprache mit den Eltern und Lehrern auch verfolgen. „Das offene Ganztagsmodell war die favorisierte Variante der Eltern in der Elternabfrage, ebenso des Kollegiums der Grundschule Uesen“, schreibt Reineke. In der offenen Ganztagsschule finden die außerschulischen Angebote grundsätzlich nach dem Unterricht statt und eine Teilnahme ist freiwillig. Eine konzeptionelle Ausarbeitung eines für Uesen passenden Konzeptes solle nun Schritt für Schritt zusammen mit der Landesschulbehörde erfolgen.

Doch all das erfordere eben auch Zeit. Zeit, die aktuell auch aufgrund der Umbausituation an der Schule, insbesondere bei den Lehrkräften knapp bemessen ist. Ein Ganztagsschulbetrieb – wie ursprünglich geplant – bereits zum Schuljahr 2019/2020 ist daher aus Sicht der Schule nicht umsetzbar, zumal hierfür bereits zum 1. Dezember dieses Jahres ein entsprechendes Konzept vorliegen müsste, um fristgerecht einen Antrag bei der Landesschulbehörde stellen zu können.

Der Umbau der Schule soll nach jetzigen Planungen zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 fertig werden. „Die Schüler unserer Schule sollen die Möglichkeit haben, sich erst einmal an die neue Gebäudesituation zu gewöhnen“, erklärt der Schulleiter den geplanten Aufschub. „Ebenfalls scheint uns eine pünktliche Baufertigstellung gerade im Bereich der mit Technik gefüllten Mensa nicht gesichert.“

Daher sei nun aus Sicht der Schule etwas mehr Zeit sinnvoll, um in Ruhe ein gutes Ganztagsmodell auf die Beine stellen zu können. Immerhin gelte es, darin auch den Hort zu integrieren, der derzeit bereits den Zeitraum bis 17 Uhr umfasst. „Eine Ganztagsschule deckt höchstens einen achtstündigen Zeitraum an Unterrichts- und Betreuungszeit ab“, schreibt Reineke. Übrig für den Hort bleibe demnach noch ein Betreuungszeitraum von einer Stunde. Das sei aus pädagogischer Sicht jedoch nicht sinnvoll, da dann ein weiteres Mal die Bezugsperson für die Kinder wechseln würde. Eine Integration des Hortes sei auch ein großes Anliegen der Eltern.

„Wir würden gern die nächsten Monate nutzen, um einige Schulen auch zusammen mit Eltern zu besuchen und mehr Erfahrungen mit den verschiedensten offenen Ganztagsmodellen zu sammeln“, heißt es von der Uesener Grundschule. Bisher sei dies auch aufgrund der aktuellen Bauphase und des zwischenzeitlichen Umzugs des Lehrerzimmers zeitlich noch nicht möglich gewesen. „In dieser Zeit der enormen Belastung für alle Beteiligten ist es schwierig, kreative und gute Ideen für ein Ganztagsmodell zu entwickeln.“

Auch die Achimer Verwaltung plädiert dafür, dem Wunsch der Schule nachzukommen und die Einrichtung der Ganztagsschule in Uesen um ein Schuljahr nach hinten zu verschieben. „Um mit einem guten Ganztagsschulkonzept zu starten, bedarf es noch umfangreicher schulischer Beratungen und Ausarbeitungen“, heißt es aus dem Rathaus. Demnach strebe man nun an, nach Vorlage des Konzeptes bis Oktober 2019 einen entsprechenden Antrag bei der Landesschulbehörde zu stellen.

Die politischen Beratungen um den Antrag auf die Einrichtung einer Ganztagsschule in Uesen stehen auch am Montag, 24. September, bei der Sitzung des Schulausschusses auf der Tagesordnung. Beginn ist um 17.30 Uhr im Achimer Ratssaal. Anwesende Bürger haben zu Beginn und am Ende der Sitzung die Möglichkeit, Fragen zu stellen.