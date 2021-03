Die Betrugsversuche ereigneten sich sowohl am Telefon als auch an der Haustür (Symbolbild). (Björn Hake)

Am Mittwoch und Donnerstag haben Betrüger in den Landkreisen Verden und Osterholz ihr Unwesen getrieben. Sie wendeten hierbei nach Angaben der Polizei die unterschiedlichsten Maschen an, um an das Bargeld, den Schmuck oder andere Wertsachen der Bürger zu kommen.

So wurde in Oyten beispielsweise am Donnerstagnachmittag eine Seniorin durch Betrüger belästigt. Die Frau, die an der Bergstraße wohnt, wurde in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr unter dem Vorwand, sich für den Kauf des Hauses zu interessieren, durch einen bisher unbekannten Tatverdächtigen aus dem Haus gelockt. Währenddessen ging eine zweite Person in das Haus und entwendete Bargeld sowie Schmuck. Die Größe des angeblichen Kaufinteressenten wird auf etwa 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt. Er soll schwarze Haare sowie einen dunkleren/gebräunten Teint gehabt haben. Zudem sei er von schlanker Statur gewesen. Der Tatverdächtige habe eine dunkle Jacke und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff getragen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen oder zu einem Fahrzeug geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

An der Fasanenstraße in Achim beauftragte eine Frau eine Firma für Dachreinigungen, die eine Zeitungsannonce aufgegeben hatte. Als zwei Männer dann zur Wohnanschrift der Frau kamen, wurde eine Nachbarin allerdings aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Männer vor Ort zwar nicht mehr an, stellten aber fest, dass die Anwohnerin mehrere Tausend Euro für die Arbeiten zahlen sollte. Zu einem Schaden ist es in diesem Fall allerdings bisher nicht gekommen.

Betrugsversuche auch am Telefon

In Verden wurden indes am Donnerstagmorgen mindestens drei Personen durch unbekannte Täter angerufen. Diese gaben sich dabei als Mitarbeiter der Firma „Microsoft“ aus und berichteten von angeblichen Störungen am Computer. Die drei Frauen aus Verden wurden sofort skeptisch und beendeten die Gespräche. Ziel dieser Betrugsmasche ist laut Polizei üblicherweise der Fernzugriff auf den Computer, um hierdurch zum Beispiel an Passwörter für das Online-Banking zu kommen. Auch Zahlungen für angeblich abgelaufene Lizenzen werden eingefordert.

Bereits am Mittwochnachmittag wollte zudem ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger in Dörverden an der Straße Reitbahn die Wasseruhr bei einer 83-Jährigen ablesen. Die Seniorin ließ den Unbekannten jedoch nicht in ihre Wohnung. „Die Betrüger wollen bei dieser Masche meist in die fremden Wohnungen gelangen und die Anwohner ablenken, während ein zweiter Täter unbemerkt hinzukommt und alles nach Wertsachen durchsucht“, berichtet die Polizei.