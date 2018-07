Per Telefon bereiten die Täter ihre Betrugsmasche vor. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Rotenburg. In dieser Woche sind bei der Rotenburger Polizei erneut mehr als zehn Strafanzeigen gegen falsche Polizeibeamte eingegangen. Wie schon in anderen Fällen zuvor, meldeten sich die Unbekannten per Telefon ausschließlich bei älteren Menschen über 65 Jahre.

Der Anrufer stellte sich dem Opfer als Polizeibeamter mit Namen vor. Schnell teilte der falsche Polizist mit, dass in der Nähe der Angerufenen ausländische Straftäter nach einem Einbruch festgenommen worden seien. Bei ihnen habe man eine Liste mit mehreren potenziellen Opfern gefunden. Auch die Namen der Angerufenen seien auf dieser Liste gewesen, schilderte er. Man habe darauf auch vermerkt, was bei jedem zu holen sei. Das wollte sich der Unbekannte zunächst von den Angerufenen bestätigen lassen. Im nächsten Schritt fragte er, ob man Pflegedienste oder Handwerker beschäftigen würde und, ob die Fenster und Türen regelmäßig verschlossen seien. In fast allen Fällen ließen sich die Senioren auf keine langen Gespräche ein und beendeten schnell das Telefonat.

„Ein hochbetagtes Rotenburger Ehepaar machte es den organisierten Kriminellen aber doch leicht“, hat die Polizei mitgeteilt. Sie gaben zunächst preis, dass sie mehrere zehntausend Euro an Bargeld im Hause hätten. Darauf reagierte der falsche Polizist sofort. Er wies die beiden an, das Geld an einen derzeit noch flüchtigen Einbrecher zu übergeben. Er dürfte in Kürze bei ihnen auftauchen. Bei der Geldübergabe würde ein Polizei-Team den Täter sofort festnehmen. Es sei ihre Pflicht, den Beamten zu helfen.

Das Ehepaar willigte ein, berichtete aber einer Nachbarin von diesem Plan. Die geistesgegenwärtige Frau kam in der Nachbarwohnung gerade noch auf die Geldübergabe zu und konnte verhindern, dass der Täter mit dem Ersparten der Eheleute entkam. Sie sorgte dafür, dass dem Mann das Geld aus der Hand geschlagen wurde. Der Unbekannte ergriff überrascht die Flucht. Er brauste ohne Helm und Handschuhe mit einem Motorrad vom Berliner Ring in Richtung Matthias-Claudius-Heim davon. „Die Senioren kamen mit dem Schrecken davon“, heißt es von der Polizei

Der unbekannte Geldabholer wird als 1,75 Meter großer Mann Anfang 30 beschrieben. Er trug schwarze Motorradbekleidung mit auffälligen silber-reflektierenden Dreiecken an den Oberarmen. Auffällig sei auch sein rundes Gesicht und seine fuchsroten Haare gewesen. Insgesamt habe der Mann einen russischstämmigen Eindruck gemacht, erklärten die Zeugen.

Zu weiteren Anrufen falscher Polizeibeamter ist es am Mittwoch dann auch im Gnarrenburger Bereich gekommen. „Alle Angerufenen verhielten sich vorbildlich und legten auf“, lobte die Polizei. Sie empfiehlt weiterhin vor allem älteren Menschen, die einen unerwarteten Anruf von einem allzu neugierigen Polizeibeamten erhalten, dass sie solche Gespräche sofort beenden. „Lassen Sie sich bitte auf nichts ein!“, appellieren die Beamten an die Bürger.