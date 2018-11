Achim/Oyten. Am Sonnabendmorgen kam es in den Aldi-Märkten in Oyten und Achim, dem Penny-Markt in Achim sowie der Edeka-Filiale in Achim-Baden zu mehreren Taschendiebstählen. Laut Polizeibericht wurden jeweils die Geldbörsen der Geschädigten mit insgesamt mehreren Hundert Euro Bargeld sowie diversen Dokumenten und Zahlungskarten gestohlen. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 oder der Polizei in Oyten unter der Telefonnummer 0 42 07 / 12 85 mitzuteilen.