Neben der Musik gab es vom Kaffeehaus-Orchester auch lustige Anekdoten zu den Werken, die sie vortrugen. (Björn Hake)

Thedinghausen. Begeisternde Inspiration, mitreißende Musizierfreude und als Zugabe haarsträubende "Fake Facts" erlebte das Publikum am Sonntag im ausverkauften Renaissancesaal des Schlosses Erbhof in Thedinghausen. Das Bremer Kaffeehaus-Orchester hatte Musik aus allen Genres im Gepäck, und das Publikum konnte nur so schwelgen in klassischem, jazzigem, rockigem oder poppigem Wohlklang.

Das war wie ein üppiges Musikbuffet, von dem man sich zum Ohrenschmaus die schönsten Leckerbissen schnappen konnte. Den Augenschmaus gab es mit den fünf Herren in klassischen Smokings mit Vorhemd und weißer Weste gleich mit dazu, überflüssig zu erwähnen, dass alle Musiker (Constantin Dorsch, Violine, Gero John, Cello, Anselm Hauke, Kontrabass und Johannes Grundhoff, Klavier) sich als Meister ihres Fachs präsentierten – mit Ausnahme von Klaus Fischer. Der zeigte nämlich sein Können gleich in mehreren Fächern, denn er spielte die Quer- und Piccoloflöte ebenso brillant wie die Klarinette und verschiedene Saxofone. Außerdem führte er mit launigen Worten zum einen durch das Programm und zum anderen sein Publikum aufs Glatteis mit witzigen und absurden Geschichten über die Entstehung der einzelnen Werke.

Mit seiner Version des Beatles-Songs "Penny-Lane" zeigte das sympathische Ensemble gleich, wo die Reise hingehen sollte: So raffiniert war das Arrangement, so klug inszeniert die einzelnen Stimmen, so fein herausgehoben jedes melodische, harmonische oder rhythmische Detail, dass man kaum wusste, ob man die unvergängliche Musik der Beatles oder die Kunst der Bremer Arrangeure mehr bewundern sollte. Nach dem romantisch dahinschmelzenden "Kiss of a Rose" von Seal erklang eine feurige Version der Arie "Questa o quella" aus Verdis Rigoletto, und was das Publikum über diesen und andere Frauenhelden erfuhr, war so herrlich politisch unkorrekt, dass es lieber in den vier Wänden des Renaissancesaales bleiben soll.

Der Kanon von Pachelbel sei entstanden, weil der Komponist sich darüber geärgert habe, dass seine Musiker ständig zu spät kamen – da ist ein Kanon dann ja auch recht praktisch. Und was die Musiker dann hinlegten, so voller Spannung, so hinreißend schön und mit solcher Raffinesse der Stimm-Aufteilung – das hätte man auf der Stelle noch einmal hören mögen.

Nicht viele wissen, dass die spätere Arie "La Donna è mobile" aus Rigoletto von der heimlich-hitzigen Bewunderung des jungen Knaben Giuseppe für eine sehr bewegliche Sportlehrerin inspiriert war – dank Klaus Fischer wissen es jetzt zumindest auch die Besucher des Konzertes im Erbhof.

Mit dem "Frühlingsstimmen-Walzer" von Johann Strauß (Sohn) wurde das Quintett zu einem Operettenorchester voller Esprit. Einer Version der Carmen-Ouvertüre folgte ein vielschichtiges "Greensleeves". Mit "Black Coffee" gab es rollenden dunklen Blues, bei dem Fischer sein Bass-Saxofon so richtig schnarren ließ, und den "Irish Coffee" gab es dazu aus zeitgenössischer Bremischer Produktion von Gustav Maria Bachpelz in allererster Fiddler-Klasse. Den Armstrong-Klassiker "What a Wonderful World" sang wieder das Bass-Saxofon, und nach Fischers einmal sehr ernsthaftem Statement gegen die "Angst vor der Andersartigkeit" war dieses Stück ganz bewusst als Hymne an die Vielfarbigkeit der Gesellschaft zelebriert. Dass sie es auch rockig können, bewiesen sie mit "Smoke on the Water". Mit Kreislers "Liebesleid" wurde es dann noch sentimental, bevor Chatschaturians "Säbeltanz" das Publikum ganz vom Hocker riss: So viel Leidenschaft, Brillanz und Virtuosität am laufenden Band – kaum zu glauben, dass die Fünf schon seit 1990 in diesem Ensemble zusammen musizieren.

Natürlich gab es noch zwei Zugaben fürs Publikum, und nicht einmal der Sekt, den Gerd Schröder vom Förderkreis Erbhof den Musikern am Ende überreichte, konnte prickelnder sein als dieses Konzert, das vom ersten bis zum letzten Ton gute Laune machte.