Hat sich Bassen sehr wohl gefühlt, wird die St.-Petri-Gemeinde aber dennoch verlassen: Benjamin Will. (Björn Hake)

Die letzten Tage von Benjamin Will als Pastor in Bassen laufen. Wie berichtet, verlässt der 37-Jährige die St.-Petri-Kirchengemeinde Oyten, nachdem er das Amt dort erst zum Dezember 2016 angetreten hatte. Nur noch bis zum 15. September wird Will vor Ort sein, danach hat er noch zwei Wochen Zeit, um seinen Umzug zu organisieren. Denn am 1. Oktober tritt er seine neue Stelle an. „Ich gehe dafür gar nicht so weit weg“, erzählt Will. Ihn ziehe es in die Neustadt nach Bremen, um dort Pastor in der St.-Jakobi-Gemeinde zu werden.

Ein Abschied, der ihm, trotz der vergleichsweise kurzen Amtszeit in Bassen, nicht leicht falle. „Die Menschen sind mir sehr ans Herz gewachsen und die Begegnungen der letzten Tage und Wochen haben mir so viel Sympathie und Zuneigung in Worten und Gesten entgegengebracht.“ Manchmal müsse man aber Wege einschlagen, die sich einem eröffnen. „Ganz wichtig ist es mir aber, dass die Menschen vor Ort wissen, dass der Grund meines Weggangs überhaupt nicht an ihnen liegt“, betont Will.

Jedoch sei es natürlich auch klar, dass man die Stelle nicht wechsle, wenn alles stimmt. „Ich habe gerne hier in Oyten gearbeitet und war gerne Pastor der Gemeinde. Allerdings ist mir mein persönliches Verständnis von der Ausrichtung und der Leitung einer Gemeinde sehr wichtig. Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen, die nicht gut zueinander passen“, erklärt der Pastor, wieso er sich für eine Veränderung entschieden hat.

Suche nach Nachfolger beginnt

Die Zeit in Bassen und „manch ein Schnack“ mit den Menschen werde ihm in guter Erinnerung bleiben. „Mein Partner und ich sind von den Nachbarn und der Dorfgemeinschaft direkt aufgenommen und angenommen worden. Das hat uns sehr gefreut“, zeigt er sich dankbar über die Erfahrungen in den knapp drei Jahren. Eine besondere Herzensangelegenheit sei für ihn der Trägerverein „Gemeindezentrum Bassen“ gewesen, in dessen Gründung und Aufbau er viel Zeit und Energie gesteckt hat. „Das hat mir immer sehr viel Freude bereitet, da ich bis heute davon überzeugt bin, dass der Standort Bassen für die gesamte Kirchengemeinde Oyten wichtig ist und das Gemeindezentrum als Ort der Begegnung einfach nach Bassen gehört.“

Da Will aber nun seinen Wirkungsort ändert, wird er nicht länger Mitglied im Trägerverein bleiben. Seinen stellvertretenden Vorsitz habe er schon im August abgegeben. „Das ist total bedauerlich“, sagt Vorsitzender Jens Blohme angesichts des Weggangs von Will und seinem Partner, die beide Mitglied im Vorstand waren. Derzeit werde intern geklärt, welche Aufgaben und Posten zukünftig wie verteilt werden können. „Der Verein wird trotzdem funktionieren“, ist Blohme überzeugt.

Auch eine passive Mitgliedschaft sei für Will nicht in Frage gekommen. „Für einen neuen Pastor ist es nie förderlich, wenn der alte noch mitmischt“, sagt der 37-Jährige. Wann dieser neue Pastor im Übrigen nach Bassen kommt, ist ungewiss. „Eine Ausschreibung erfolgt erst, wenn der bisherige Pastor gegangen ist“, erzählt Peter Rojem, Vorsitzender vom Kirchenvorstand, vom Vorgehen. Demnach werde diese erst im Oktober erfolgen. „Wir hoffen natürlich, dass sich dann schnell etwas tut. Wir bieten eigentlich eine relativ attraktive Stelle an“, findet Rojem. Für die Suche ist der Superintendent verantwortlich. Die Kirchengemeinde äußert am Ende lediglich die Zustimmung oder eventuell auch Ablehnung zu dem ausgewählten Bewerber.

Doch dafür muss es erst einmal einen Bewerber geben. „Da auch der Pastorenberuf vom Fachkräftemangel betroffen ist, wird es für die Gemeinden zunehmend schwieriger, Vakanzen neu zu besetzen“, weiß Will, dass die Suche dauern kann, hofft aber natürlich, dass es in Bassen möglichst schnell geht. Zunächst aber will sich der 37-Jährige von der St.-Petri-Kirchengemeinde gebührend verabschieden. Offiziell wird das am Sonntag, 15. September, um 16 Uhr in der St.-Petri-Kirche der Fall sein. Bis dahin freut er sich noch auf das ein oder andere Gespräch – etwa beim Seniorenkreis am 9. September von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum. „Es gibt jetzt noch so viele herzliche Rückmeldungen, Ermutigungen, liebe Worte und manch eine schöne Geste. Das alles werde ich vermissen“, gesteht der Pastor.