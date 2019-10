Der Verein SoFa betreut auch den Jugendtreff Achim (von links): Laura Lindenberg, Johannes Renken, Fabian Rehling und Mohammed Yousif. (Björn Hake)

Nicht immer ist ihre Arbeit messbar und doch werden sie gebraucht: Rund 170 Mitarbeiter vereint der Verein Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe, kurz SoFa, inzwischen. Aktiv ist der Verein, der in Achim an der Feldstraße beheimatet ist, in diversen Landkreisen und Städten. Nach und nach hat sich SoFa das Einsatzgebiet und Netzwerk aufgebaut und sich selbst auch ordentlich vergrößert. Denn mit sechs Mitarbeitern war SoFa im Jahr 1999 gestartet – und zwar im November. Nun steht also der 20. Geburtstag kurz bevor und dieser soll entsprechend gefeiert werden. Für den lockeren Abend am 8. November im Kasch haben sich schon an die 200 Menschen angemeldet. „Mit so viel Zuspruch haben wir nach dem Versenden der Einladungen nicht gerechnet“, gibt Geschäftsführer Jan-Dieter Junge zu.

Zusammen mit dem pädagogischen Leiter Achim Franz sowie den Mitarbeitern Anna Khusid (Sozialpädagogin mit Koordinationsaufgaben) und Tim Lachmann (Sozialpädagoge und Leiter des Jugendtreffs Lemwerder) blickt er an diesem Vormittag zurück auf die vergangenen zwei Jahrzehnte, in denen der Verein beraten, begleitet und Familien sowie Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Krisensituationen professionell geholfen hat. Und schnell wird klar, dass diese Aufgaben so facettenreich sind, dass wohl auch auf der anstehenden Feier noch unzählige Geschichten erzählt werden.

Weichen für andere Menschen stellen

Die drei Schwerpunkte von SoFa sind Hilfen zur Erziehung, Schulsozialarbeit und Jugendförderung. „Wenn wir alle, denen wir geholfen oder es versucht haben, hier auf einem Platz versammeln würden, wären Heerscharen da“, sagt Achim Franz. Ihn jedenfalls mache es sehr stolz, dass er „durch die eigene Arbeit die Weichen für andere Menschen in eine positive Richtung stellen“ könne. Ob im Jugendtreff, bei der aufsuchenden Jugendarbeit oder in Familientherapien: Die Fachleute von SoFa wollen die Menschen unterstützen, „wieder in die richtige Spur zu kommen“, wie Geschäftsführer Junge es ausdrückt. Wenn ein Jugendlicher lieber am Tischkicker im Jugendtreff steht, als draußen Unsinn anzustellen oder ein Kind in seiner Familie bleiben kann, anstatt vielleicht ins Heim oder ins Gefängnis zukommen, sei das ein Erfolg. Und billiger für die Gesellschaft ist es obendrein auch noch, wie Tim Lachmann nach einer Fortbildung zu berichten weiß: „Dort hieß es, dass jeder Euro, der in die Jugendarbeit investiert wird, drei Euro an Folgekosten spart.“

Junge sieht die Bestätigung der SoFa-Arbeit mit Genugtuung, denn zum einen sei man gefragt, wie zufriedene Auftraggeber zeigten, zum anderen sei es für ihn das Größte, wenn er später von Menschen hört, denen er mal geholfen hat. „Wenn einer als Erwachsener anruft, um von seinem Meisterbrief zu erzählen und sich dafür bedankt, dass er damals bei uns mit dem Handwerk beginnen konnte, freut mich das ungemein“, erzählt er. Denn letztlich gehe es bei allen Bemühungen um den Menschen und darum, eine Vertrauensbasis aufzubauen und zu erreichen, dass sich etwa Jugendliche öffnen, von ihren Problemen zu erzählen. Nur so könne man mit ihnen arbeiten.

Was die Familienhilfe angeht, dazu sagte Franz, dass die Problematiken im Laufe der Zeit immer heftiger geworden seien, Themen wie Gewalt und Missbrauch einen immer breiteren Raum einnehmen. Daher werden die Mitarbeiter auch nicht mit ihrer Arbeit allein gelassen. Zwar arbeite weitgehend jeder für sich oder im Team, aber regelmäßig finden eine Besprechung und eine Supervision statt, um sich über die Fälle auszutauschen. Da Fachkräftemangel herrsche, ist Junge froh, dass sich die eigentlich für die Rente bereiten Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung stellen – so wie er selbst.