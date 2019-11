"Achim for Future" – Mit selbst gebastelten Plakaten bildeten die Demonstranten eine Menschenkette durch die Fußgängerzone. Anders als dieses Bild vermuten lässt, war diese etwa hundert Meter lang. (Björn Struß)

Am Freitagmittag haben sich auch in Achim Klimaaktivisten an dem „internationalen Klimastreik“ beteiligt, zu dem die Umweltbewegung Fridays for Future aufgerufen hatte. Vor dem Rathaus versammelten sich um 13 Uhr rund 80 Demonstranten, die Organisatoren zählten später 108 Teilnehmer. „Mit unserem Engagement für die Rettung des Klimas müssen wir dort ansetzen, wo wir am meisten Einfluss haben: Bei uns selbst und in unsrer Stadt, hier in Achim“, sagte eine Organisatorin während der kurzen Kundgebung. Anschließend bildeten die Demonstranten eine Menschenkette und legten eine Schweigeminute für das Klima ein.

Obwohl die Bewegung Fridays for Future aus dem Protest von Schülern entstanden ist, waren diese in Achim so gut wie gar nicht vertreten. „Das macht uns schon etwas traurig“, gestand Merlin Hankel ein. Der 14-Jährige hatte gemeinsam mit seinem elfjährigen Mitstreiter Finn Steffens für die Demonstration mobilisiert (wir berichteten). Merlin zog aber trotzdem ein positives Fazit: „Es waren sehr viele Menschen da, das ist sehr cool.“

Wichtig, dass was passiert

Unterstützung erhielten Merlin und Finn etwa von Stephan Stallkamp und Maria Kruse, die sich zum ersten Mal an einer Demonstration der Umweltaktivisten beteiligten. „Unsere Generation hat es versäumt, die Weichen richtig zu stellen. Wir haben es verbockt“, sagte der 62-jährige Stallkamp. Auch wenn der Protest von der Jugend ausginge, sei es wichtig, dass sich die Bewegung nun breiter aufstellt. „Je mehr Gruppen sich zusammenschließen, desto mehr können wir erreichen“, betonte sie. Auch für die 60-jährige Maria Kruse ist es wichtig, dass nun etwas passiert. „Schon in meiner Diplomarbeit habe ich mich mit dem Anstieg des CO2-Ausstoßes beschäftigt“, sagte die Biologin. Die Ursache des Klimawandels sei seit Jahrzehnten bekannt, nun müsse man schnell handeln.

Ein entscheidendes Mittel, um den CO2-Ausstoß zu senken, ist für Bärbel Richter und Sibylle Boysen das Fahrradfahren. „Ich wohne in Uphusen. In dieser Jahreszeit sind viele Fahrradwege matschig und dunkel. Da fühlen sich die Radfahrer nicht sicher“, berichtete Boysen. Die beiden Frauen sind von einem Bauvorhaben begeistert, das die Situation für Radler entschieden verbessern könnte. Von Bremen-Nord soll über Achim bis nach Verden ein Schnellweg für Fahrradfahrer entstehen. „Der wäre breit, beleuchtet, ohne Ampeln und mit Vorfahrt fürs Fahrrad“, betonte Boysen.

Schnellstraße für Fahrräder

Ihre Mitstreiterin Bärbel Richter glaubt, dass mit den elektronisch unterstützten Pedelecs in Zukunft deutlich längere Distanzen gefahren werden. „Diese Schnellstraße für Fahrräder würde auch die Gewerbegebiete erreichen“, argumentierte Richter. Sie ist davon überzeugt, dass auch Strecken zwischen Bremen und Achim dann mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten.

Doch die Schnellstraße für Radler hat einen Haken: Sie kostet Geld, viel Geld. Eine Beschlussvorlage des Achimer Stadtrates geht von zehn Millionen Euro aus, allein für den Abschnitt durch das hiesige Stadtgebiet. „Von Bund und Land kann das mit bis zu 90 Prozent gefördert werden. Trotzdem ist nicht sicher, ob die Ratsmitglieder zustimmen“, betonte Richter. Unter den Klimaaktivisten hat sie während der Demonstration deshalb um Unterstützung für das Bauprojekt geworben. Richter und Boysen wollen gemeinsam die vielleicht entscheidende Ausschusssitzung besuchen.