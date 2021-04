Sottrum. Im Eingangsbereich eines Lebensmitteldiscounters am Lienworth ist es am Sonnabend gegen 14 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mindestens vier Personen gekommen. In Folge des Streits zog nach Polizeiangaben einer der Männer plötzlich ein Küchenmesser und stach gegen den Oberkörper des 30-jährigen Opfers. Dieser wurde durch die Attacke schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der unklaren Situation und der Befragung von Zeugen waren diverse Einsatzkräfte erforderlich. Der 18-jährige Täter konnte noch vor Ort festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen werden. Neben einer offensichtlichen Beeinflussung durch Drogen ist laut Polizei eine psychische Beeinflussung des Täters nicht auszuschließen. Zur Aufhellung des Sachverhaltes können sich Zeugen entweder bei der Polizei in Sottrum unter 0464/836460 oder in Rotenburg unter 04261/9470 melden.