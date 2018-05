Rotenburg. Der Mann, der kürzlich in Rotenburg für Aufregung gesorgt hatte, weil er mit einem Messer in der Hand und Blutflecken auf der Kleidung das Außengelände einer Kindertagesstätte an der Bischofstraße betreten hatte (wir berichteten), hat am Donnerstagabend offenbar erneut für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurde der 35-Jährige nach dem Kita-Zwischenfall von Beamten der Rotenburger Polizei in Gewahrsam genommen und in die Psychiatrie des Diakonieklinikums überstellt. "Dort blieb er zunächst. Da von dem 35-Jährigen am nächsten Tag offenbar keine Gefahr mehr für sich oder andere auszugehen schien, wurde er wieder entlassen", erklärte die Polizei.

Aber es kam anders: Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr wurde ein Mann – die Polizei glaubt anhand der Umstände, dass es der 35-Jährige war – auf der Bischofstraße von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er mehrere an der Straße stehende Mülltonnen umtrat. Als er darauf angesprochen wurde, bedrohte er eine Frau im Beisein ihrer beiden Kinder mit einem Küchenmesser und verschwand. Diesmal konnte die Polizei den Flüchtigen nicht aufgreifen. Er befindet sich noch auf freiem Fuß.