Zwischen Bremen und Hamburg

Metronom rast in umgestürzten Baum

Christian Butt

Am Freitagmittag ist ein Metronom in Richtung Hamburg mit hoher Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baum gefahren. Ein Mann wurde bei dem Bremsvorgang schwer verletzt. Der Bahnverkehr ist wieder freigegeben.